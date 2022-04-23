俄烏戰爭之前，烏克蘭從政治、外交、經濟、政府、總統、內閣和軍隊，全部聽命於美國，山姆大叔叫它幹啥就必須幹啥，這個號稱主權獨立的國家已經亡於美國。這場仗打到現在，不論是戰場形勢還是實際結果，烏克蘭的「亡國」正在向俄國「轉手」。當然，嚴格來說，烏克蘭亡於俄國和亡於美國是「性質」不同的。

亡於美國，是亡給一個「異族」、一個在歷史上八竿子打不着的國家。美國是連騙帶哄、威逼利誘把烏克蘭弄到手，掌握了它的國家機器，再把它當槍使，把它推進俄烏戰爭的火坑。俄烏則不同，他們在歷史上本來就是在一個國家框架內，同字同文同宗教信仰，用普京的話說，近代烏克蘭完全及徹底由俄羅斯創建。歷史的改變，是30多年前，美國、西方搞鬼有術，用「顏色革命」肢解了蘇聯，令烏克蘭和其他加盟國一起「離家出走」，「自立門戶」。喘定了一段時間後，美國西方猶嫌不夠，要進一步利用烏克蘭、控制烏克蘭打擊俄羅斯，不惜徹底毀掉烏克蘭。這倒好，給了俄羅斯一個「從頭收拾舊山河」的機會。因此，更準確地說，不是烏克蘭「轉手」亡於俄羅斯，而是回歸俄羅斯，是俄羅斯把烏克蘭從美國手裏重拾回來。

這個重拾重建的過程已逐漸鋪開。據《華爾街日報》報道，俄羅斯正在加強烏克蘭南部佔領區的控制，南部城市馬里烏波爾的許多公共建築物飄揚着俄羅斯國旗；當地政府正在尋求俄羅斯盧布成為當地法定貨幣；當地學校要使用俄羅斯課程；當地已透過一條克里米亞的光纖電纜連接俄國互聯網；當地教師將被送到克里米亞的「再認證營」學習考核，讓他們在課堂上按照俄國標準教學。與此同時，俄軍進入有關方面數據庫，取得自2014年頓巴斯衝突時作戰的軍人和志願者、潛伏敵人的資料和名單，對他們突擊搜捕。

俄羅斯的做法，都是在使烏克蘭重新回到俄羅斯的國家體制內，成為俄羅斯的一部分，獲得新生。