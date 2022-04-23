近年香港興起一股移民潮，雖有各種原因，但主要還是政治因素導致。反修例黑暴平息後，攬炒派知道香港再也不容他們胡作非為，又擔心被秋後算帳，自然爭相逃竄。而有些黃人則是羊群心態，一味跟風，別人走他們也走，根本沒有想過本身條件是否適合移民，更不知移民後的日子到底該怎麼過。正所謂人離鄉賤，對許多人尤其是經濟條件欠佳的移民而言，寄人籬下的滋味絕對不好受。

台灣媒體日前做了一個關於港人移民的專題報道，可謂充滿悲情。有人在當地受到種種不公平待遇，不禁哀嘆「比二等公民還二等公民」；有人面對茫茫前路，不得不打算「二次移民」離開台灣。他們能怪誰？不能怪台灣當局冷漠，人家根本沒有義務幫他們。有港青曾怒斥民進黨「只想用香港人的鮮血換取選票」，其實政治現實就是如此殘酷，民進黨吃人血饅頭雖然醜陋，但是港青要怪也只能怪自己太天真。

說到底，人各有志，誰也不能勉強誰。香港從來都是高度開放的社會，人人可以自由進出，但必須記住，既然選擇了移民，就只能各安天命，不要怨天尤人。台灣大學畢業生起薪點曾長期維持在台幣22K水平，近年據說已增至32K左右，相當於8,000多港元，還是遠遠不如香港大學畢業生，甚至比法定最低工資還要低。如果香港黃人嚮往這種待遇，那就請便吧，沒有人會阻止他們離開。至於台灣是否願意接受他們，則是另一回事。

移民英國又如何？除非家底豐厚不需搵工，否則日子也未必好過。一位教師移居英國後只能在餅廠打工，以為自己屈就，原來廠裏不乏香港高學歷人士，包括狀元、牙醫等等，大部分擁有碩士學歷。而且他們還算是比較幸運，起碼有份正式工作，有些移民只能做臨時工餬口。

最近有外國投資移民公司發表調查報告，聲稱八成受訪港人有意移民。對此結論，大概只能以「呵呵」回應。這項調查的訪問對象也許全是有錢人吧？但不管怎麼說，移民潮方興未艾確是事實。歷屆港府管治無方，深層次矛盾日積月累，政治亂象固然不絕如縷，民生問題更是不斷惡化。香港由福地變成亂地，東方之珠變成悲情城市，愈來愈多港人用腳投票不足為奇。移民潮不是問題，人才流失才是最大隱憂，下屆政府有何良方妙藥？