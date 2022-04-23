行政長官候選人李家超的YouTube頻道突遭Google終止運作，李家超表示，對所謂的制裁嗤之以鼻；外交部批評，有關行為暴露美方破壞特首選舉的險惡用心；特區政府則強烈反對外國勢力干預香港事務並深表憤慨。顯而易見，在中美關係日趨惡化下，所有涉事人員和單位對美國霸權都擺出強硬姿態，唯獨只有一人奉行息事寧人、多一事不如少一事的態度，那就是身兼李家超競選辦主席團成員的行會召集人陳智思。

陳智思認為，事件是不公平及不幸，但特區政府毋須採取反制，如果令事件繼續醞釀，對任何人都沒有好處，反制行動亦未必實際有用，而且關閉頻道亦不影響選舉，候選人仍有其他方法推動選舉工程。他又說，事件可能涉及國際政治角力，Google和YouTube可能亦很無奈。

有人認為陳的言論理智，說的也是實情，皆因港府沒有任何法律或措施足以作出反制，何況特首選舉只有一人參選，有關頻道關不關閉對結果都沒有影響，何必得罪美國？其實，今次事件已不關乎有沒有實際反制行動可以選擇，亦不僅是對特首選舉有沒有影響可以定奪，這是美國「長臂管轄」的橫蠻行為，目的是無孔不入地打擊中國和特區。今日Google可以隨意關閉李家超的頻道，他日也能用更無理的手段上綱上線對付任何特區官員，美國說的就是真理道路生命，實在欺人太甚。

由是觀之，即使港府的確沒有反制手段可用，但在態度上必須強硬，敵我分明，絕不退縮。過去特區政府就是充斥太多貌似理智、實則唯美國馬首是瞻的投降派，黑暴一役才會幾乎成功奪權，香港才會天下大亂。但願新一屆特區政府能重振綱紀，掃除歪風。