橫眉冷看：先見之明 此之謂也-陳偉強 大學講師

本欄經常強調，這是一個判斷能力空前低落的年代，遠的不說，如果大部分香港人有足夠智慧，懂得在甚麼時候該打疫苗自保的話，新冠肺炎第5波疫情，也不至於要賠上這麼多條寶貴的性命。

不過，判斷能力不足不打緊，所謂「知不足，然後能自反也；知困，然後能自強也」，知道自己有未盡善之處，只要好好學習便行。可惜今天的世界愚人當道，要找可供學習的對象也不容易，相對之下，中南海的決策層算是頗有見事之明，很多時候不由得你不佩服。

2020年的年頭，新冠肺炎疫情開始肆虐全球，當時幾乎沒有人能預計到疫患要持續這麼久，大多以為世界很快就能回復正常。但在2020年的年中，北京卻突然提出「內循環」的觀念，意思是未來要多靠內部需求維持經濟發展，不能只仰仗外部市場。

當時很多人都感到納罕，覺得疫情快將過去，此時還搞甚麼內循環，未免有點杞人憂天。但事實證明，中國走對了路，新冠疫情遠比人們想像中嚴重，到今天2022年，世界經濟大循環仍未能完全恢復。阿爺能洞悉情勢，確是比不少國家高明。

在2021年，阿爺又呼籲國民要節約糧食，中國更在默默地囤糧。此舉也教很多人摸不着頭腦，心想新冠疫情已接近尾聲，天下漸趨太平，就連阿富汗戰爭也結束了，如此大好時節，大量儲存糧食作甚？今天大家終於明白過來了，突如其來的一場烏克蘭戰爭，全球開始感受到糧食危機逼近，但當世界醒覺過來時，中國早已儲存了全球一半的小麥，以及六成以上的玉米，中國人完全不必擔心餓肚子或捱貴糧。甚麼叫先見之明？此之謂也。