土耳其日前揮軍伊拉克北部，至少擊斃19名藏匿該區的庫爾德工人黨武裝分子。同樣是出兵鄰國，土國以反恐為名，俄羅斯以去納粹化為由，但美國對土耳其這位北約盟友的反應卻是大相逕庭，令各界見識美國人馳名雙標的處事彈性。

土耳其已不止一次令美國尷尬，土軍數年前曾派兵攻入敍利亞打擊庫爾德武裝力量，只是這次的時間點剛好與俄烏軍事衝突重疊，各界就在靜觀美國會如何像制裁俄國般對土國出手。有些親美派或會搬出土軍殺的是恐怖分子，烏克蘭卻有平民遭執行私刑來說事，試圖指出兩者性質不同，這是照單全收了被美國發揚光大的「反恐大晒」洗腦想法，又無視了俄方主動提出要求聯合國安理會開會討論烏國平民被殺，輪值主席國英國卻予以拒絕的奇怪舉措，更忽略了「被遺忘的民族」庫爾德族的處境。

奧巴馬政府當年向庫爾德人送上武器，好讓他們向曾狂言要血洗美國的「伊斯蘭國」奮戰到底，這怎麼計也算是為美國賣命了，到頭來土耳其搬出反恐作名堂也好，擔心庫爾德人一旦坐大並建立起自己的國家，激發土國境內庫爾德人有樣學樣搞獨立也罷，總之美國對土方越境殺戮庫爾德人低調處理，實在太忘恩負義。

當然，庫爾德族只不過是美國在中東布下的一隻棋子，讓以色列、庫爾德、土耳其三者互相制衡。散居在土耳其、伊朗、伊拉克和敍利亞的庫爾德人多達4,000萬，是一股好使好用的龐大力量，美國「扶持」庫爾德人，好讓自己可以操作中東平衡朝自己的意願發展，只要中東不爆發不如美國所願的大型戰爭，美國就可以集中精力應付最嚴峻的競爭對手——中國，土耳其看穿了美國的盤算，土國的「反恐」行動必定陸續有來。