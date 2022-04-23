政府早前修例，列明衞生主任可命令包括動物在內的物品擁有人交出相關物品，違例者可罰款一萬元及監禁半年。筆者日前於立法會一個小組委員會向政府表示：對很多寵物主人而言，寵物等於他們的家庭成員，牠們的生命非常寶貴。將寵物收回後如何處理？是每隻都會驗，確定牠有否病毒才人道處理，或全部拿回來不理那麼多，全部都人道處理？

為人所不知，本港既有人口普查，亦有「寵物普查」。政府統計處2018年進行調查的《主題性住戶統計調查第66號報告書》的數據顯示，全港住戶飼養的貓、狗數目分別為18.41萬隻和22.11萬隻。與2005年的數據比較，近乎翻了一倍。隨着市民生活與知識水準提高，社會大眾對飼養貓狗的心態出現極大轉變，寵物等於市民的家庭成員。近年港府與不少愛護動物團體均呼籲公眾養寵物需三思，要悉心照顧牠們一生，「愛護寵物」已成公共教育的課題。

動物是有感情的生物，有感覺的能力，能體驗痛苦、理解福祉。社會各界強調照顧動物在身體和精神方面的需要，政府絕不能漠視牠們的福祉。政府亦提及到要修訂《防止殘酷對待動物條例》，以提升動物福利，包括向對動物負有責任的人士施加積極的「謹慎責任」，要求他們照顧動物的福利需要等，但現在卻表示要執行任何疾病控制措施，或將之銷毀，還把動物形容為「物品」，豈能讓人不懷疑政府是否自打嘴巴？

不少寵物主人對修例感憂慮，將寵物收回後如何處理，政府須謹慎處理，尊重動物生命。而要關顧動物權益，建立人與動物和諧共處的都市，不能單靠立法，還要各界培養對動物生命的合適態度與價值觀。