正當政府憲報刊登李家超是合資格的下任行政長官候選人，美國Google旗下的YouTube宣布執行美國政府的制裁令，關閉李家超競選辦帳戶，其流氓行徑一如香港市面不時發生黑社會爛仔要挾、勒索新開業的商舖交保護費一樣，威脅就範不成便施下馬威，淋紅油、砸玻璃，甚或用偷來的汽車撞毀舖面，問你怕未？

香港處在中美博弈的前沿，行政長官改選，美國就想能否繼續把香港置於美國長臂管轄的範圍內，事關美國在亞洲的政治、軍事和經濟利益，事關繼續長期利用香港顛覆內地的橋頭堡作用，若未能達到操控香港特首選舉，影響下任政府，豈不是重大戰略失誤？由是觀之，Google不發爛渣才出奇，但其野蠻行徑卻為李家超加分，壞事變好事，反證他並非美霸傀儡，是美方要針對的人。

畢竟武官出身的李家超見慣大場面，回之以「嗤之以鼻」的鄙視，用廣東俚語去演繹最傳神，便是「阿叔係嚇大嘅」。不過，美國此次制裁恫嚇也有一個反面的意義，就是說明任何人想加入治港班子，必須有骨氣。「富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈」，要有華為孟晚舟的堅定愛國立場，「雖千萬人吾往矣」的不怕犧牲，視死如歸的氣概和精神，如果個人或家族想一腳踏兩船、搵着數、攞好處，就不要做特區政府的問責官員了。歷屆特區政府曾出現過的軟骨頭、兩頭蛇，不是最終遺臭萬年了嗎？做漢奸不是沒好下場嗎？

明年是《朝鮮停戰協定》簽署70周年，請人們留意是「停戰」，並非「和平協定」，近70年來美霸遏制、打擊、顛覆我國從未停止過，更遑論香港？美國駐港澳總領事館的僱員人數，歷來是美國駐外使館最多的，為甚麼？不講自明吧！