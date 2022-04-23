放寬社交距離措施首日，市面難得有番多少活力，尤其食肆恢復晚市堂食至晚上10點，每枱人數由兩人增至4人，市民報復式擦餐勁，飲食業指有助「止血」，唯獨有大酒樓稱未能惠及，促政府盡早放寬宴會活動人數上限。

食餐晚飯、睇場戲、修甲扮吓靚、做吓運動，本來都唔算乜奢求，庶民日常生活而已！然而疫情來襲，一切變得失常！市民谷咗3個月邊度都唔使去，依家迎來局部放寬，心情之樂可想而知！餐飲業多咗客，帶旺商場人流；佢哋希望母親節前每枱可放寬至12人，食到晚上12時，咁就唔單止可「止血」，更加可「止痛」！

之但係，有人歡喜有人愁，部分行業如酒吧、卡拉OK等未納入首階段放寬範圍！老朽早前曾為酒吧行業呼冤，何以如今飲食業放寬晚市堂食，酒吧業卻唔准復業？正如香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指出，一直以來佢哋努力不懈配合防疫措施，包括最先主動安裝「安心出行」，同時要求顧客必須打針等，形容係「跪低、啞忍、接受」，酒吧業被嚴苛對待，確實冇乜理由！

酒吧業界表示，餐廳和酒樓也持酒牌賣酒，政府安排行業停業時，卻以銷售模式比例把酒吧劃分出來，質疑「只依賴文字決定政策」，冇了解實況，係歧視和打壓。老朽一向覺得禁晚市堂食毫無理由，唔通病毒特別戀夜，喜歡夜蒲，是以晚上出來「搞人」播毒？至於酒吧，難道病毒又特別同酒吧有仇，唔抵得「啲人飲醉少少會有親密行為」？否則為何放寬餐飲業晚市堂食，卻係都唔肯放寬酒吧行業？老朽夜晚都鍾意蒲吧，咪笑我一把年紀，飲少少絕不會有親密行為，只係同老友記吹吓水，阿哥，溫暖一顆老來寂寞的心不過分吧？