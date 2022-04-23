在反修例風波中，大家看到大學的校園被擅自進入者搞到烏煙瘴氣，有人在實驗室製造燃燒彈，有人在食堂、會議室開派對，造成垃圾堆積如山，有人更在校園內築起橋頭堡對抗執法者、圍堵教員室、攻擊不同意見的同學等，嚴重破壞校園的教育環境。隨着《港區國安法》的出台，撥亂反正，止暴制亂，本港的大專院校也相繼回復正常的校園生活。

校董會是大學的最高管治機構，行使相關《大學條例》賦予的職權，必須確保大學有效管理及規劃其未來發展，並正當行使校園管治權，確保教育環境、秩序及學生使用校園設施正常運作。

《港區國安法》第10條說明香港特區應當通過學校、社會團體、媒體、網絡等開展國家安全教育，提高香港特區居民的國家安全意識和守法意識。大專院校的校園經歷了「黑暴」的蹂躪，校董會不再支持那些不務正業、荼毒學生的學生會，收回其會址的使用權、不代收學生會員費以及勒令學生會解散等，從而淨化校園教育環境，值得支持。

據了解，近日有大量大專院校學生使用或借出其電子學生證，讓其認識的人冒充學生非法進入校園，違規使用校園設施，包括使用食堂、圖書館、會議室、課室、游泳池、健身室等，這種不負責任的行為，不但違反校規，而且可能觸犯「使用虛假文書罪」，需要負上刑事責任。

根據《刑事罪行條例》第73條，任何人知道或相信某虛假文書屬虛假，而使用該文書，意圖誘使另一人接受該文書為真文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作某些作為，以致對該另一人或其他人不利，則該名首述的人即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁14年。

在校園內，閒雜人等增加了，阻礙了學生使用校園設施，影響學生正常的校園生活，也衍生了保安問題；最近，學生的手提電腦經常被人偷取了，而課室的電腦也被人偷取或破壞了，這些不法之徒可能觸犯《盜竊罪條例》第9條的規定，任何人犯盜竊罪，即屬犯罪，循公訴程序定罪後，可處監禁10年。

根據《刑事罪行條例》第60條，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪，一經定罪可處監禁10年。

「損壞」在這條罪行下的定義非常廣泛。除了物質上的傷害，「損壞」包括任何對該物品價值或用途造成的損失。損壞可以是暫時或永久的，而它不需要是可觸摸的。

法律面前，人人平等，任何人犯了法，便會受到法律制裁。奉勸學生不要一念之差，讓人冒充學生擅自進入校園，違規使用校園設施，以身試法，自毀前程。校董會責無旁貸，必須把犯法的學生和人士繩之以法，維護院校和校園持份者的根本利益。