正論：航空冰封失樞紐　中港通關又無期

在全球疫情轉趨緩和之際，亞洲多國相繼開放門禁，唯獨香港，至今依然不湯不水，在嚴苛的檢疫政策底下，別說外地旅客過門不入，即使是海外港人也只能望門興嘆。雪上加霜的是，中港通關同樣遙遙無期，反觀鄰近城市不斷出招搶客，此消彼長，香港這個國際航空樞紐，恐怕很快便會淪為明日黃花。

新加坡宣布本周二進一步放寬社交距離措施，包括社交聚會、堂食和家庭訪客人數不再設限，民眾參與不戴口罩的活動亦毋須限制最多10人；入境方面，則早已准許完整接種疫苗的旅客入境後毋須隔離。至於南韓確診個案在高位放緩後，當地政府急不及待解除禁聚措施，除了仍需佩戴口罩外，其他私人聚會限員、公共場所營業限制等均全面解除，從大多數國家入境的旅客只要完成疫苗接種，入境後不需7天隔離，並自6月起，免隔離措施將擴及所有國家的旅客。

可以看見，自新冠病毒殺傷力大減後，全球各國均集中精力拚旅業、賺外匯、拚經濟。事實上，新冠疫情肆虐全球已兩年多，多國為了防疫均實施閉關鎖國政策，但任由經濟長期停擺，打擊極之致命，任何負責任的政府均須在人命和經濟之間取得平衡。很可惜，即使疫情已經喘定，香港仍然樂此不疲地閉關自守，經濟和旅業彷彿無人關心，航班熔斷機制更令香港由國際航空樞紐，變成令人望而生畏的關卡險峰。

正如航空業人士指出，去年仍有外地旅客經香港轉機，但現已轉往新加坡，當他們習慣了這種出行模式，要回來香港便十分困難。國際航空運輸協會總幹事早前甚至一針見血地指出，「香港已從航班地圖上消失」，語氣不可謂不重，執政者豈能不引以為戒？

本來，中港經濟密不可分，只要兩地能夠早日通關，推遲與國際通關也沒有甚麼大不了，無奈港府抗疫無能，至今未能取得內地信任，加上病毒倒灌，上海等大城市均窮於應付，中央更無暇顧及中港通關。政府專家顧問許樹昌推算，第5波疫情已有400多萬港人受感染，在群體免疫下，預計3至6個月內疫情未必會大反彈，但若疫情未有繼續回落，將來為了與內地免檢疫通關，不排除政府會考慮做全民強制核酸檢測云云。

人們對「全民強檢」這四個大字不會陌生，林鄭政府一時話做，一時又推翻，早就令人煩不勝煩。食衞局局長陳肇始昨日揚言，香港已有更好條件落實動態清零，但這是否意味已有條件進行全民強檢，講完便沒有下文。其實，長痛不如短痛，若全民強檢是中港通關的必要條件，不如及早落實，並將執行詳情清晰向市民交代。繼續猶抱琵琶半遮面，專家和高官各說各話，對重啟經濟固然沒有幫助，更只會令人無所適從。

當然，林鄭政府已在等收工階段，指望他們推行全民強檢不切實際，特首候選人是時候交代通關路線圖，若必須進行全民強檢，亦要將擾民措施盡量減至最低。繼續拖拖拉拉，議而不決，全城經濟只會攬炒，香港不僅從航班地圖上消失，永遠在世界地圖上消失也不足為奇！