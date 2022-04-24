世界視線：印太戰略現漏洞　美國亡羊欲補牢

南太平洋島國所羅門群島與中國簽署安全協議，令美國政府大為緊張，白宮負責印太事務的主要官員坎貝爾，和主理東亞及太平洋事務的助理國務卿康達，率團於上周五急訪所國首都霍尼亞拉，卻未能說服所國總理索加瓦雷回心轉意。事件被視為美國在印太戰略上的嚴重外交漏洞，美方下一步必會「亡羊補牢」，防止所國成為中國軍事突破美國第二島鏈的突破口。

坎貝爾等官員訪問所國後，白宮發表聲明，指所國承諾與中國的安全協議僅限於所國國內治安，並警告如果中國在當地永久駐軍，或建立軍事基地，美國便將高度關切並作出回應。有關聲明無疑劃定了美方底線，即所國可以容許中國協助國內治安，但不得協助中國軍方突破美國的軍事圍堵。

所國政界人士透露，中所之間的安全協議，目前亦的確是僅限於維持國內治安。前總理菲利普近日就表示，所國此前與澳洲簽有類似安全協議，但去年11月該國爆發騷亂，前來協助維持治安的澳洲警察，沒有對唐人街和中資設施提供有效保護，導致華人資產損失慘重。

更有甚者，所國總理索加瓦雷在騷亂期間，直指反對派受外國勢力指示，因此才加強與中國合作。對於所國政要的指控，澳洲政府作出否認，反指澳洲警察在騷亂期間只是輔助所國政府，拒絕為唐人街被燒毀等事件負直接責任。

事實上，中國海軍的遠洋投送能力雖然在近年取得進展，但其綜合實力仍不足以在澳洲比鄰的所國站穩腳跟，與所國討論興建永久軍事基地顯然還為時過早，亦不會期望所國政府完全倒向北京。因此，中國現階段在所國的安全合作，主要是維持一帶一路貿易線上中資企業的人命和資產安全。

但是，中所簽署安全協議仍會給中國威脅論注入新的話題。美國拜登政府正全力部署對中國更大力度的打壓，坎貝爾等官員訪所期間，已提出盡快在當地設立大使館，並承諾向該國提供新冠疫苗，顯然是誘之以利。而澳洲即將於下月大選，總理莫里森亦將中所安全協議，列為澳洲應對華強硬的證據。凡此種種，說明所國局勢恐持續不穩。