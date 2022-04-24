功夫茶：的士保費大激增　政府坐視亂象生

冰封三尺，非一日之寒。的士保費連年加價嘅問題纏繞多年，的士業界叫苦連天。阿哥，正如毛澤東佢老人家話齋，世上絕沒有無緣無故嘅愛，也沒有無緣無故嘅恨。有生意邊有話無緣無故唔想做㗎？

呢嗱！全港有60多間保險公司做汽車保險，之不過只得小貓3幾間願意做的士保險；早前本地商業汽車保險龍頭泰加保險宣布拒絕承接的士保險新單，市場另有4間保險公司接手受影響的士保單，不過保費大增，加到阿媽都唔認得阿爸嗰隻。

的士業界尋日舉行記者會大吐苦水，批評政府及保險業監管局未有好好監管業界「報假傷」嘅亂象，導致保險公司惟有提高保費價格保障公司。業界期望可以與保監局及4間保險公司溝通，惟至今仲冇乜聲氣。

各位，都唔使問阿貴，做的士保險一定難啃！保險業界曾指出，的士保險業務過去16年中，曾有11年錄得虧損；而過去的士意外率約為25%，為私家車10倍，可想而知，索償多，梗意興闌珊！有保險界立法會議員指出，包攬訴訟問題，令賠償金額大，令保險公司年年虧損。既然保費賠凸，尋且賠得甘，否則點會有生意都好似見鬼吖！

香港的士小巴商總會理事長就表示，受泰加保險影響嘅的士保單，其保費及墊底費不斷增加，尤其係曾發生過交通意外嘅的士，動輒需要4至5萬港元，甚至6至7萬港元嘅保費。至於墊底費亦由2萬個大洋加至5萬個大洋，真係加到傻！仲有吖，即使較少出意外，俗稱有「安全獎」嘅的士，其保費亦由以前2萬多加至3萬多，加幅達50%！阿哥，疫慌下，的士生意已經大減，保險費若然如斷線紙鳶，升到根本想揸的士搵食難過去揸火箭，的士行業危矣！

解鈴還須繫鈴人，業界指出保監局喺監管保險公司應否賠錢方面力有不逮；而依家政府以為利用的士交通意外和索償資料庫，便可有效打擊經常報傷及索償嘅司機，其實要車行或保險公司自行去證明涉事司機係「報假傷呃保險」非常困難。業界稱已經與保險業界落實多項措施如裝行車記錄儀作監察；而政府亦準備修例，讓法援受助人不能指定律師代表，期望有助減少包攬訴訟。

講到尾，政府對的士司機呃保險應作主動調查，同時修例重罰詐騙成分司機，一經查實，不能「呃唔到冇後果」，要將其繩之以法！多方面堵塞呃保險誘因，冇咗惡性循環，保險公司就唔會發茅咁加保費喇！