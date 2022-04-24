世界再不是太平盛世了，歐洲享受了幾十年的戰後復興，可是俄烏之戰中，歐盟受美國挾持、誘騙，正走上歐洲大戰的道路。即使戰火還未正式蔓延，歐洲的經濟社會政治也受到巨大的衝擊、撕裂不已。歐洲以外，過去幾十年幾乎所有的大陸與國家都免不了受各種打擊。日本還算安穩，可卻失去發展動力，老人社會怎可是太平盛世呢？澳洲新西蘭僻處一角，或許可免大國角力的威脅，但澳洲在享受中國需求帶來的出口增長後，卻跟從美國與中國為敵，捲入中美矛盾的漩渦中。看來只有新西蘭若能擺脫五眼聯盟的牽連，仍可以在南太平洋獨處。

作為全球獨霸的美國，繁華如故。只是可享受繁華的人愈來愈少。非白人裔別，正增長急速，社會拉丁化或非白人化。由此難免引發種族矛盾、社會政治衝突，相信未如歐洲伊斯蘭化那樣嚴重。仇恨的政治，治安問題惡化的發展仍可能超出一般預期。加拿大一如澳洲，躲不過美國的挾持，不易明哲保身。

隨着全球經濟的不平衡加劇，由經濟利益矛盾衍生出來的政治糾紛，特別是美國獨霸不但不努力解決全球失衡，反用軍事政治強硬的手段來把本身的矛盾轉嫁世界。世界現時的形勢正走上二次大戰之間的全球動盪與衰退階段，形勢更惡。現時美國獨霸，缺乏走上國際多元化的多邊制衡。戰爭變成不是解決美國霸權的方法，反而是美國利用此來打擊異己，制止任何國家為擺脫美國剝削奴役進行的自救行動。美國的結構問題，其他各國的發展問題，全球失衡的危機，便會日益加重。終歸要至最後的爆發。

美國霸權對全球的威脅，便不是甚麼文明衝突、民主人權自由的假基督教會價值與其他文化價值的矛盾，而是對人類持續發展的危害。危害也不限於核戰、種族滅絕、生態破壞，而是人類社會近幾千上萬年文明演變出來的多元價值，包容與創新能力的根本毀滅。

要說專制，無論封建時代的專制（Absolutist）政體，當代獨裁（Autocratic）政權，都因資源條件不足，社會政治經濟還有不少空間餘地讓不同的文化價值與經濟利益有機會維持、發展以推翻專政壓迫。美國的霸權是全方位，有任何空間餘地都要攻擊侵佔，將之用武力消滅。美國霸權才是真正的專制──Totalitarian。這已經不是《1984》描繪的世界了。