要推動香港的司法改革、消除殖民地文化影響、改變某些人的戀殖心態，一項重要工作就是要令香港司法人員的思想發生轉變。人的因素第一、人的思想第一，任何改革要推行，須先從思想轉變、思想教育入手。中央在這方面有許多成功經驗，只要下定決心，展開這方面的工作，假以時日，定能取得成效。

對香港的司法人員展開思想教育、促進思想轉變的主要目的，是讓他們樹立起「國家意識」，要對中華人民共和國效忠，這是他們作為國家公職人員、維護國家法紀法治、維護國家利益和安全必須具備和做到的。97回歸，實施「一國兩制」，香港司法人員就應該上好這樣的政治課，就必須有這樣的思想轉變。可惜，沒有！

不但沒有，在戀殖和「抗中」心態的作祟下，一些人的思想更加成問題。有人甚至自我賦權，狂妄地要把香港司法和他們對法律的詮釋，凌駕在國家憲法、國家法律之上，把他們掌握的司法權力當成政治工具，為反中亂港勢力、為外國代理人充當保護傘。因此，思想問題也就成了政治問題，中央不能迴避，也不能拖着不解決。

議員何君堯在立法會提問時，促請司法機構考慮新入職的法官，加入學習及考核國家憲法和建立審查機制，以貫徹落實和考核其表現是否符合「愛國者治港」原則。何議員的這個建議，其實應該擴大到現職法官和司法人員，而非僅是「新入職」者。事實上，讓現職人員學習相關知識更加重要。

具體做法是，有組織、限時間的舉辦脫產或半脫產的學習班，由國家司法機構制訂教材，派出教師上課，嚴格考試。教材要參考國家司法人員的學習和考試內容，要上政治課、要學中國現代史、學習中共領導人民推翻三座大山的革命史、要學中國社會主義建設史、亦要學中國特色社會主義的理論，從而樹立國家意識和撐起民族自尊心、自信心，肅清戀殖腦毒。