俄烏開戰後，烏克蘭獲得美西方源源不絕的武器供應，但基輔當局顯然仍不滿足，除了要武器，還直接要錢。總統澤連斯基向世界銀行及國際貨幣基金組織哭窮，指戰爭導致該國經濟損失高達5,500億美元，每月需要70億美元財政支援；總理什梅加爾則聲稱，國內生產總值可能因戰爭減少30%至50%，重建費用將達6,000億美元或更多。

基輔當局賣慘，無非想博同情，但一上來就獅子開大口，難道不怕適得其反？別看西方似乎出手大方，提供了大量武器支援，實際上大部分是即將報廢的過時軍火，不值多少錢，送給烏克蘭不過是順水人情。沒想到基輔當局除了要武器，還直接要錢，有幾個西方國家受得了？美國作為老大，當然要以身作則，日前宣布再對烏克蘭提供13億美元援助，其中8億是軍火，5億是經濟援助。饒是如此，也只是杯水車薪而已，根本無法填補烏克蘭巨大財政黑洞。

正所謂長貧難顧，烏克蘭一心盼望西方慷慨解囊，殊不知西方從來不是慈善家。尤其是美國，只負責破壞，不負責建設，阿富汗、伊拉克、敍利亞等等，無一不是滿目瘡痍，美軍拍拍屁股走人，何曾幫助重建？更何況，烏克蘭開出每月70億美元財政支援，以及6,000億美元重建費用的巨單，誰願意承擔？誰又承擔得起？

事實上，這場戰爭的輸家不止於烏克蘭，歐盟的日子也不好過。歐盟追隨美國對俄羅斯實施了5,300多項制裁，有人說是傷敵一千、自損八百，其實應掉過來說才對，傷敵八百、自損一千。目前歐洲不僅面對40年來最嚴重的通貨膨脹，而且面臨供應鏈中斷等種種危機，能源、糧食和市場都受到嚴重衝擊，歐元地位更是遭受重創。除此之外，歐盟一直念念不忘的戰略自主夢想也已徹底幻滅。毫不誇張地說，歐洲才是這場戰爭的最大輸家，他們自身難保，又怎可能對烏克蘭提供財政支援？

顯而易見，這場戰爭最大贏家就是美國，特別是軍工複合體。西方對烏克蘭提供愈多武器支援，美國軍火商愈是盆滿缽滿，難怪軍工巨頭股價愈升愈有。更諷刺的是，當歐洲不惜自傷自殘對俄實施能源制裁，美國一方面迅速搶佔歐洲市場份額，一方面大量進口俄平價能源，可謂兩邊通吃。對老美這種伎倆，難道歐盟至今還看不清？