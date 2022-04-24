香江米貴，居大不易。政府統計處公布今年3月份的消費物價指數，結果所有數字皆見上升。整體消費物價按年上升1.7%，亦較今年1月及2月合計的平均升幅1.4%為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，俗稱基本通脹率的綜合消費物價指數在3月份的按年升幅亦為1.7%，高於今年1月及2月合計的平均升幅1.5%，主要由於基本食品價格升幅達7.6%所致。

香港百物騰貴早就不是新聞，未有疫情前，筆者一年多次飛日韓旅行，東京這個被譽為全球其中一個生活指數最高的大城市，同類物價也遠遠及不上香港；南韓更不用多說，即使是最高級的江南區，樓價也同香港無法相提並論。惟今時不同往日，現在的香港經濟不景，失業率持續高企，偏偏通脹節節上升，帶來的影響必然巨大，民怨隨時如火山大爆發，絕非危言聳聽。

試想想，基本食品價格勁升7.6%，而打工仔人工不僅毫無寸進，凍薪減薪以至失業大有人在，民生維艱自不待言。雖說這是受疫情拖累，但任何負責任的政府必須正視基層三餐不繼的問題。本報早前報道，有廿多歲的後生仔與長者爭吃二手飯，反映生活艱難無分年齡層。港府遲來的放寬社交距離措施，對經濟的刺激作用難在一時三刻顯現，加上部分行業如酒吧業、卡拉OK、麻雀館等依然備受歧視，復業無期，失業人數預料有增無減。

其實最有效的提振經濟方法，不是治標不治本的派發一萬元消費券，而是為各行各業引入活水，亦即是盡快與內地和國際通關，讓旅客自由出入境。新政府7月才上場，距今還有兩個多月，當鄰近國家已開放門戶，香港還在閉關鎖港，即使屆時中央送大禮，最怕許多商戶早就捱不住。