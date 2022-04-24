香港新冠疫情的回落速度有多快，看數字便知道。一個月前，本城被指是全球第5波疫情中，單日死亡比率最高的地區，如今卻不然，以4月22日公布的數字為例，英國因感染新冠病毒而病故的人有646個，香港是15個。英國人口是香港的9倍，單日病故者卻是香港的43倍，看來本城不再像早前般「醜出國際」了。

不過，新的問題又來了，部分專家提議趁目前疫情回落，香港應該效法內地城市，開展全民檢測，希望能將感染個案「清零」。然而，話雖如此，筆者估計政府願意推行大檢測的機會不大，除非有新的變種病毒來襲。

香港不少行業已被封閉多月，如今剛剛獲批重開，正在拚命地吸收新鮮空氣，試圖免於窒息而死。如果你在此時宣布，又要封城5至7天做檢疫，他們不罵娘才怪。按理就算要做強檢，最少也得待兩個月後，否則在三、數星期內，如此驟開驟封，也太不成樣子了。

但兩個月後，卻是特區管治班子換屆的日子，說不定中央領導人還會特地來港，為新班子監誓。因此，在7月1日換屆之前，相信香港不會推行全民檢測。至於新任特首履新後，大抵也不會在一、兩星期內就突然封城檢測，如此計算下來，直至7月中旬，恐怕都不會有實施強檢的機會。故香港想在短期內將疫情清零，應是無望了。

況且全民檢測在香港的效用如何，政府或許亦有懷疑。內地封城禁足是貨真價實的，居民大部分要留在家中，食物由專人送到居所或居所附近。特區政府的構思卻不然，檢測期間市民仍可以外出買食品和日用品。如此有名無實的強檢，恐怕做了也是白做。