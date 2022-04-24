防疫辣招上周四終作首階段放寬，食肆雖重現久違了的晚市堂食人流，但戲院入座率一般，不過，若論全港最客似雲來之處，竟然是運輸署轄下多個牌照辦事處，不但全日大排長龍，有市民更等足6個小時，不知曾爆出看報道才如夢初醒的運輸及房屋局局長陳帆會有何感想？

正如有聲音批評運輸署只有4個牌照事務處，難以消化全港車輛增幅需要，這是先天不足，但署方有否作出後天補救？當車行員工也懂得自備椅子，明顯是領教過運輸署好帶挈的經驗豐富「老司機」，港官為何不去未雨綢繆？要市民大打蛇餅，導致人流聚集，增加播疫風險，不但未見歉意，反指若牌照不是即將或已經期滿，毋須趕往牌照事務處遞交續期申請，可透過網上預約、郵寄、投遞方式辦理，將責任推得一乾二淨。

疫情之下，普羅打工仔日日過着「迎迎疫疫」的生活，不少公務員卻身嬌肉貴，獲得在家「工作」的優待，運輸署多項服務更以疫情為由叫停逾月，好不容易等到重開，人山人海自不待言，稱職的運房局局長定必預早調配人手，疏導「報復式排隊」人潮，例如在朝九晚五外增加辦公時間、取消周六、日及公眾假期休息以求追落後，甚至認真檢視員工辦事效率，而非將責任甩給大眾。

皆因前年2月已有職業司機向本報反映，以郵寄方式備齊所需文件、支票向運輸署辦理車輛續期手續，但等了3個星期，支票也未兌現，意味續牌申請根本未啟動，致電政府熱線1823無人接聽，改經運輸署網上預約續牌，發現最快也得排期至兩個月後，不是職業司機過分緊張，而是運輸署的辦事效率早已震驚全港駕駛人士。大概只有港產官僚才會恬不知恥，以為呆等6句鐘是駕駛人士的嗜好。