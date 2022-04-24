疫情回落，社交距離措施日前首階段放寬，除了出現「報復式消費」，亦出現光怪陸離的「康體炒場」現象。「黃牛黨」瘋狂預訂未來一周的場次，再以幾倍價錢轉租予市民，市民只能望洋興嘆。

上周四全港102座體育館中有63座重開，場地供不應求，熱門場館更全日爆滿。倘若是運動愛好者踴躍預訂無可厚非，但現實是部分場地被「炒家」搶訂，再轉售圖利。以籃球場為例，康文署場價為296元，卻被炒至1,800元，為原價6倍。有報道更揭露「黃牛黨」使用「人海戰術」，聘用大量成員凌晨到場排隊，成功轉售的話，成員獲約400元報酬，「蛇頭」更能獲900元至逾千元。

康文署2018年曾針對「炒場」要求市民親身並出示身份證到櫃位預訂康體設施。去年再收緊要求，個人或團體訂場後30日內兩次不使用，會被暫停預訂資格3個月；訂場要使用本人身份證，使用時要本人持身份證簽到。惟「你有張良計，我有過牆梯」，有炒家親自簽到，甚或全程陪伴客人，令成效不彰。

康文署應加強巡查及確保租用場地者使用場地設施，由於「炒客」活躍於線上招攬客人，執法部門也需加緊巡查。而因應私人球會的需求，政府亦應審視私人與優先預訂場地團體的安排，按需求作適當調整。有意見指「炒場」行為涉嫌干犯《公眾娛樂場所條例》，一經定罪可被罰款2,000元，但罰則過輕，政府應提高刑罰，加強阻嚇力。

然而，根源問題仍是場地不足，而不少場地更被調配作防疫設施。期望政府重開更多體育場館，盡快落成「體育及康樂設施五年計劃」中的項目，才能滿足市民需要，促進公眾康樂活動與職業運動發展。