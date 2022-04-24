不久前經濟學人智庫（EIU）發表「2022年亞洲旅遊準備指數」報告，報告就28個亞洲經濟體嘅旅遊業復甦準備條件作評分。各位，香港排名榜末。澳門排19，內地排21；報告提到，預期中國內地、香港及澳門今年仍維持「動態清零」嘅防疫政策，香港或與世界失去聯繫。

呢，港府以熔斷航班方式嚴防輸入，又限制非港人從海外地區返港；近期國際航空界及本地商界不滿聲音日益升溫。事實上，本月1日至今已有25班航班被熔斷，嚴苛措施令香港淪為「自閉港」。日前，港府終宣布三大措施為苛政鬆綁，即由5月1日起，將每班來港航機發現乘客確診嘅熔斷標準，由3人增為5人，並把熔斷時間由7日減至5日；二是容許非香港居民從海外地區入境香港；三是旅客抵達本港機場「檢測待行」時，除須做核酸檢測，也要同時做快速抗原測試，料於下月初落實。

疫慌逾兩年多，港人已不聞「又要飛喇」久矣！尤其港人最愛去嘅日本，至本月初先放寬外國人入境限制，且只限商務客、留學生、家庭團聚等人士，觀光旅客仍全面禁止入境，所有人抵埗後至少隔離3天。南韓、新加坡、泰國就相對寬鬆。東南亞重開國門，最早係菲律賓和泰國；馬來西亞、印尼和越南都喺3月逐步重開關卡；新加坡於今個月初改為全面開放予所有已接種至少兩劑疫苗人士，仍禁止未接種疫苗者入境觀光；南韓已向旅客開放，於本月中取消大部分國內防疫措施。

之不過，亞洲旅遊業過去兩年幾近冰封，香港旅行社都執唔少，即使老牌旅行社如創立於1972年嘅星晨旅遊都要自動清盤。當然，唔少航空公司財絀，加上俄烏戰爭令油價大漲，喺人手、財政上都困難，想復甦昔日盛況，真係長路漫漫！