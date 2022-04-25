世界視線：美國援助撥火頭　俄烏血戰兩敗傷

俄烏戰爭爆發已兩個月，雙方傾全力於東部頓巴斯戰役一決雌雄。關鍵時刻，美國於一周內向烏克蘭提供兩筆軍事及經濟援助，總值21億（美元‧下同，約164億港元）。美援表面上是基輔的及時雨，但美國採取以鄰為壑策略，目標不是助烏取勝，而是令俄羅斯無法短時間內贏得戰爭。勝負分曉後戰敗國固然萬劫不復，但戰勝國亦會元氣大傷，可謂兩敗俱傷。

美國在新一筆援助中，將向烏提供16億（約125億港元）武器及5億（約39億港元）經濟援助。除了常見的便攜式反坦克及防空導彈，軍援清單竟包括重型武器，例如90門榴彈炮附18.8萬枚炮彈、200輛裝甲運兵車等，為烏軍度身設計的新型無人機亦一併移交。華府宣稱上述武器切合頓巴斯戰場環境，營造勝利在望前景讓烏軍繼續抵抗，加劇俄軍傷亡。對於美國及北約源源不絕為基輔輸血，想盡方法延長戰爭，俄方警告攻擊烏境內載有武器的美國及北約運輸工具。

在烏東落力作戰的烏軍部隊大多前身是志願營，例如亞速營、艾達營、頓巴斯營及右區等。他們雖然納入烏軍編制，但指揮權不在總參謀部，而是聽命於一眾在軍政經界呼風喚雨的寡頭，等同是私人武裝。寡頭為加強政治地位而壯大私兵，對極端分子及罪犯來者不拒，甚至爭取到美軍派員指導，亞速營便是一例。不少名義隸屬烏軍的寡頭私兵均有美式武器，可見他們與美國關係千絲萬縷。美國積極扶持烏國寡頭，後者的私兵遂成為長期作戰主力。烏東戰場縱深數百公里，美援武器不論如何分配均是僧多粥少，可見美方並不關注基輔會否取勝，武器提供後戰果如何便看烏方造化了。

目睹半壁江山陷入戰火，烏總統澤連斯基指經濟損失達5,500億（約4.3萬億港元），每月至少需要70億（約546億港元）重建國家經濟。雖然他明白到戰爭巨大破壞，但其實只是寡頭傀儡，根本無力改變現狀。對於美國而言，最好讓俄方嘗到美國在越戰失敗的滋味，並重演蘇聯在阿富汗慘敗的歷史。在寡頭治國下，基輔不惜與莫斯科拚個你死我活，甚至流盡鮮血同歸於盡。