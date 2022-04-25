功夫茶：諉過社會屈前屆　廢官不如改姓賴

現屆政府任期接近尾聲，唔知大家會點評價一眾官員嘅成績呢？假如有得派成績表，功夫茶相信好多官員都會拎A！唔好誤會呀，唔係讚佢哋做得好，都唔係笑佢哋A Cup，而係成班官員一個二個都A字膊，冇啲承擔！呢5年嚟，香港社會面對好多困難，遭遇好多挑戰，市民嘅罵聲不絕於耳！危難時刻，一個有承擔嘅政府理應挺身而出、迎難而上，之不過今屆唔少官員第一時間就係諗住點卸膊，點樣將啲責任推得一乾二淨！簡單歸納就有3大藉口，一係賴社會有反對聲音，二係賴前屆政府遺禍，第三就梗係賴時間不足啦！

就喺尋日，肩負全港市民福祉嘅勞福局局長羅致光，就發揮咗號稱有160嘅IQ，為港府發展康復服務不力嚟搵藉口開脫。頗令人失望嘅係，羅局長冇乜新意，無論點樣舌粲蓮花，整篇網誌嘅中心思想，都離不開上述3大藉口，先係賴社區人士有反對聲音，令到康復服務處所規劃受延誤；再嚟賴前幾屆政府對弱勢社群了解不足、判斷失誤，又喺《香港規劃標準與準則》中，剔除咗絕大部分社會福利設施人口服務需求規劃比例；跟手吹噓現屆經已做咗好多，最後結論就係現屆政府得5年時間，唔足以追回25年落後於形勢嘅局面！

嗱，相信心水清嘅港人都明白，所謂官腔呢，就係將語言藝術嘅極致，用一啲冠冕堂皇嘅說話嚟包裝，企圖瞞天過海、蒙混過關。就咁聽，羅生講嘅嘢好似好合理，要用5年時間去追番25年嚟累積嘅工作，好似唔可能！但只要細心諗一諗，就發現局長查實係利用數字去偷換概念！就算香港嘅康復服務發展已經停滯25年，並唔代表5年之內追唔番，因為喺呢25年內，本港各方面都有長足發展；舉個最簡單易明嘅例子，25年前嘅電腦同依家簡直差天共地，喺新型電腦幫助之下，數據採集、分析等環節肯定比以前快，除非港府仲用緊Windows 97啦！

更何況，絕大部分政策並唔需要從頭摸索，港府唔好成隻井底之蛙咁，喺度坐井觀天啦！內地乃至世界各國，都已發展出自己一套政策，各有各可取之處，雖然難以直接套用，但依然有大量經驗係值得港府借鑑，如果官員堅持從零開始，慢慢摸索發展道路，受苦嘅就係港人。

唧唧復唧唧，廢人多解釋！局長查實唔使講咁多起承轉合嘅，唔通市民知道咗，生活就會好過啲咩？最重要係結果，係實實在在解決到弱勢社群面對嘅難題；無論係改善扶貧安老政策，抑或提升康復服務水平，都係刻不容緩㗎！並唔係香港人冇耐心，唔肯畀時間港府，而係實在捱唔住、等唔到，唔通要啲老人家再等多十年八載咁呀！身為一局之長，就咪再周圍賴啦，市民真係就嚟畀你嚇到瀨啦！