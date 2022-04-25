正論：憂柴憂米憂病死　積怨積憤積戾氣

國際城市生活壓力榜，香港長年是數一數二，天價樓市令不少人做樓奴，幾乎不吃不喝才可以供樓，否則要做一世無殼蝸牛，屈居劏房租金呎價竟然直逼豪宅，生活指數之高已經令港人瘋狂，疫潮爆發沒完沒了，兩年多以來的抗疫，更加讓市民承受前所未有的壓力，形成駱駝背上最後一根稻草，這些年發生的兇案慘案，疫情或多或少都是「幫兇」。

近日6小時內發生兩宗駭人聽聞的慘案，都是牽涉基層，先是前晚9時許，英皇道劏房單位，一名19個月大姓羅的女嬰懷疑被24歲生母勒死。之後凌晨2時半，新田圍邨豐圍樓19樓一單位門外發生燒雜物縱火案，火勢猛烈，濃煙密布，大部分街坊當時熟睡，險些走避不及，消防須破門搜救，可說險過剃頭，據報7人受傷，當中兩嫲孫危殆，疑犯獨居事發單位，被捕時身上藏有兩把生果刀，被指精神狀況長期有異，同樓住客多年來仿似與「計時炸彈」共處，惶惶不可終日，爆發之時，幾乎葬身火海夢鄉！

港人好像拉緊的彈弓，再用力拉隨時會斷，本地研究顯示，第5波疫情下，線上精神健康服務使用者比起較早前增加66%，當中至少三成人的精神狀況達臨床關注水平，以18至30歲屬高危群組，研究亦指出，《情緒自評量表》3,749名使用者的精神健康出現輕度至中度危機，每兩個人有一個疑似焦慮。調查機構建議政府將精神健康納入新冠防疫策略及康復方案，主動評估識別有需要人士，以防問題惡化。有理由相信，如果這兩宗慘案涉及者可以及早獲得援手，或者可以制止慘劇發生。

貧賤家庭百事哀，疫下不少市民收入大減，但是民生必需品卻逆市加價，米價加，菜價加，樣樣加價，日前公布3月份消費物價指數，基本通脹率按年升1.7%，基本食品指數，按年上升7.6%，交通費上升，學者預料通脹壓力持續，電費又加，近日氣溫上升，炎夏即將來臨，開冷氣機費用又是一大支出，基層百上加斤，尤其是劏房家庭，一家幾口蝸居在不足百呎空間，夏日悶熱不堪，靠冷氣消暑，本來已經入不敷支，現在還要額外付電費，真是用又死，不用也死，有些劏房連冷氣機也匱乏，焗處斗室，靠風扇降溫，如何承受？

劏房空氣不流通，成為新冠病灶，不少同住的家人互相傳染確診，有調查指77%受訪者與同住家人同時確診，當中有55%是全家染疫，有劏房女戶主獨力照顧兩名幼年子女，不幸確診，她雖極力避免子女染疫，但因為是家中唯一照顧者，不能不接觸子女，曾一度精神崩潰，兩名子女亦告確診，多次致電政府熱線求助未獲回覆，只能靠社福機構資源捱過來，她的背景令人想起勒死女嬰的年輕媽媽，若果政府不嚴肅跟進個案的成因，改善支援，恐怕同類慘劇會陸續有來。就算派再多的消費券，能消去市民的怨氣嗎？