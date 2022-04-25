美國制裁俄羅斯企業震驚了全球，它可以用政治理由，不經法庭審判，凍結、充公外國企業在美的資產，並可與它的盟國聯手制裁，掠奪它們的資產。全球企業或美國盟國裏的經營便全受美國的政治威脅，沒有法律保障。以往個別例子顯示，即使盟國企業亦難逃劫運，更何況屬美國要刻意打擊的國家呢？這表面上是政治，實質上是屬於西方一直以來的海盜傳統，目的只是掠奪他人的財富。

應對美國這樣的蠻橫，以中國為例，應該是把國家與企業、個人資產從美國以及其盟國撤出。早撤出，風險便小，也可以此來對美國的經濟施壓，讓美國看到在21世紀還從事海盜行為會得不償失，害人害己。

報載，中國最大石油公司之一的中海油正在從美國、英國、加拿大的投資撤出，涉及上千億美元，轉而把投資重心轉移到拉丁美洲和非洲。中海油以外，相信更多的中資企業正在謀求從美國等地撤資，或是回歸中國，或是轉投別國。美國正企圖驅逐在美上市的中概股，更會加速中國在美國等地撤退。或許集中撤退會使資產出售價格受壓，但無論如何，總比美國突然以政治理由來凍結、充公、挪用在美所有資產的代價為低。

由於美國的長臂管轄，也由於它的盟國如英國、歐盟、日本甘心受美奴役，中國企業的資產在這些國家也難有保障，因而中國的資本應該全面從美國為首的西方發達國家（包括日本、新加坡，後者的政治立場還是偏美）撤出。這首先是企業的自保行為，經濟因素決定。中國政府擁有眾多的央企涉及其中，也從政府的立場要保護所有海外的中國企業的安全和公平運作，不受欺凌。因此，面對美國的威脅，中國政府應在與美交涉的同時，積極安排企業與資本撤出。美國揚言要與中國脫鈎，中國便要趁機盡快與美國脫鈎。

或許中國還投鼠忌器，因為在美國等的投資過大。但正因如此，一是要及早撤退，以減少損失；二是美國不敢即時與中國全面脫鈎，只是逐步推行，中國便可趁此時機，加快撤資。內地有人會以為與美談判，威脅撤資，可迫使美國讓步，但美國的目的是摧毀中國，一如摧毀日本與歐盟，讓步卻屬戰術手段，也為迷惑中國、爭取中國內部親美勢力呼應。今天不開始撤資如中海油那樣轉移，日後會是大危機，損失會是國運。