因參選行政長官，李家超辭去了政務司司長職務，有人推薦了接任人選，但中央決定今屆政府不再任命政務司司長。為何如此？有人說推薦的人選不合中央心意，有人說本屆政府尚餘3個月，沒必要再任命新人，有人說中央是為了新特首組班方便，有人說政務司司長的位置太重要了。

當年陳方安生任政務司司長時和特首形成了兩個「權力中心」，內鬥不已，中央印象深刻。今天香港的管治工作要開出新局面，不能不對政務司司長的問題特別謹慎，最近又傳出下屆政府會設政務司副司長，其職級高過局長的消息。若是如此，下屆政務司司長更加位高權重，若人沒選好，兩個權力中心的局面可能再現。

回歸前，港英政府體制下，布政司（政務司司長前身）的權柄甚重，不只一人之下、萬人之上那麼簡單，布政司是港英體制的「地頭蛇」、「主心骨」、「禮絕百僚的宰相」，誰當港督都要布政司輔佐，否則對管治工作會「兩眼一抹黑」。為了延伸英國在香港利益，末代港督彭定康提拔了陳方安生出任首位華人布政司，最終目的是要她當上首位行政長官。這在英倫和陳方安生看來是順理成章，然而因為政改爭拗，香港立法會直通車方案泡湯，英倫和陳方安生「心想事未成」，帶着滿肚子的委屈和不甘。帶着假洋鬼子、港英餘孽的傲慢和要為英倫繼續服務，陳方安生回歸後專門和特首搗亂，把政務司司長的權力加以膨脹，中央再三勸解都置之不理，最後她還脾氣挺大，「劈炮唔撈」。

這件事對中央是有刺激的，也看到了政務司司長的重要性。因此，陳方安生劈炮後，讓接任的曾蔭權不久後當上了行政長官，化解兩個權力中心問題。那時的政務司司長是商人出身的唐英年，然而他沒當上特首。之後的林鄭月娥當上了特首，現在的李家超又鐵定成為下屆特首，可見政務司司長的權勢還很微妙。