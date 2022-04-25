在西方社會，言論自由和新聞自由一直被形容為神聖不可侵犯，因此媒體有「社會公器」之稱。可惜現實根本不是這麼一回事，西方尤其是美國不僅對言論自由和新聞自由持雙重標準，而且將媒體當作意識形態工具，成為維護本身霸權、輸出價值觀甚至插手別國事務的武器。Google終止香港行政長官候選人李家超的YouTube頻道運作，正是政治操控媒體的典型例子，既暴露了美國打壓言論自由的虛偽雙標，也暴露了美國干預香港事務的險惡用心。

有些人經常批評中國政府建立「防火長城」，限制本國民眾「翻牆」接受西方負面訊息，是妨礙言論自由。實際上，世界上從來沒有絕對的言論自由，每個國家都有不同的國情和民情，自然會有不同的立場和喜惡。中國有黨媒官媒，美國媒體何嘗不是如此？他們大多服務於某個政治立場，為某個政黨發聲，經常以各種假新聞引領風向，製造民意，誤導公眾。正如有人指出，美國的媒體包括網上社交平台，已構成一道針對中國的攻防體系，一方面向西方和國際社會發放負面訊息，一方面抵制中國對外傳播正面訊息。

這些年來，美國各種社交平台不知刪除了多少中國人的帳號，理由不外是「官方背景」、「發放假消息」等等，但何謂假消息，全是他們說了算，這是言論自由嗎？來說是非者，就是是非人，假消息的最大來源恰恰就是西方媒體，他們為了達到某些政治目的，或扭曲事實，或顛倒黑白，或編造謊言，無所不用其極。特別是針對中國的負面報道，往往胡編亂造，甚麼「種族滅絕」、「強迫勞動」等等，從來不需要提供任何證據。

難怪美國前駐華大使鮑卡斯曾慨嘆，美國大有重回麥卡錫時代之勢，任何為中國說公道話的人都會擔心「掉腦袋」，與希特拉時期的德國相似。說穿了，美國一直吹噓的所謂言論自由，不過是自欺欺人的「皇帝新衣」。

明乎此，就知道李家超的YouTube頻道為何會被停止運作，這正是美國媒體封殺不同聲音的慣用伎倆。堂堂美國前總統特朗普尚且被社交平台禁言，何況是外人？Google公司辯稱這是遵守美國相關制裁的法律而執行，可謂此地無銀三百両，反而暴露本身已徹底淪為華府的政治工具。老美的醜陋，不僅表現在虛偽雙標，而且表現在長臂管轄。