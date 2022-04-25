小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁。嗡嗡叫，幾聲淒厲，幾聲抽泣。《港區國安法》實施後，反中亂港集團無不如喪考妣，頭面人物不是入獄就是走佬，多個組織相繼解散，死而不僵如職工盟，解散後偷偷將旗下3間關聯公司改名，易容成立影子機構意圖繼續搞搞震，惟見光死，被傳媒踢爆後隨即停止運作，可見這些碰壁蒼蠅色厲內荏，可笑可悲。

在一眾與黎智英有千絲萬縷關係的反中亂港組織之中，至今仍「企硬」的是香港記者協會。主席陳朗昇擺出天不怕地不怕的姿態，抹黑警察之餘，對保安局局長鄧炳強建議記協公開過往收入來源一事上「撐到行」。然而，可能有感政治大氣候已不容記協繼續「嘴招招」，冇料扮四條，日前竟然召開網上特別會員大會，討論未來路向，包括是否解散。儘管陳朗昇表示仍未有最終決定，「期望可以繼續做」，「在可見的將來繼續運作」，但又不忘戴番個頭盔，承認「都要考慮危險和風險」。

其實，記協從來只是一撮反中亂港黃人圍爐自high的小圈子組織，有效會員僅400多人，一間稍具規模的傳媒機構，員工人數也遠不止此，可見毫無代表性。惟每有甚麼風吹草動，記協即跳出來指手畫腳，黑暴一役更赤膊上陣，充當黎智英的打手。如今樹倒猢猻散，初時還死剩把口，現在卻連解散也成為選項，擺明就是心中有鬼。

僅這個陳朗昇，之前是《立場新聞》員工，《立場新聞》被取締後旋即失業，差點連主席之位也不保，惟在限期前又同《蘋果》舊人埋堆，加入一班《蘋果》舊人開設的網媒任職。來來去去就是這麼一班黃營棄將，記協是甚麼貨色，不言自明。今時不同往日矣。記協若不轉型做遠離政治的工會，就只有解散一途。