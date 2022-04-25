俄羅斯進攻烏克蘭，戰事曠日持久，很多人擔心俄羅斯總統普京焦急起來，會鋌而走險，動用核武。一旦投擲核彈，便是難以挽回的危險選擇，以當今世局看來，大抵沒有一個擁核國的領袖，會敢去觸動核按鈕。因此這方面的憂慮，該是多餘的。

如果有人開出賭局，以美國、英國為一方，俄羅斯、北韓為另一方，打賭哪一邊領袖發傻的機會較大，會去發動核戰，而這個注碼又非下不可的話，我寧可把賭金押在美、英一方。

既然說沒有一個理性的領袖會去發動核戰，我剩下來要比較的，就是民主陣營與所謂的強權陣營，哪一邊的領導人較為不理性了。很多人覺得普京和北韓領袖金正恩的性格難以捉摸，因而認為他倆是會按動核按鈕的危險人物。其實不然，性格特別的人，不代表不理性。

所謂言為心聲，要看一個人理性與否，且看他的說話便知。近年美、英選出來的領袖，都愛講傻話、瘋話，有部分講出來的時候，看來還是發自真心的。上一任美國總統特朗普曾經說過，新冠肺炎病毒並不可怕，只需將消毒液注入體內，就可以除菌。現任白宮主人拜登也好不了多少，竟然說美國跟俄羅斯對抗，可以將對方趕回石器時代。英國首相約翰遜更是糟糕，此君出身牛津大學，但是就連撒個小謊言，也十分「冇腦」，他在抗疫期間違規參加派對，非但不肯坦承，還要告訴你，自己當時不知道那是一個派對。

如今的美英領袖，有時候講話的理智程度比初中生還不如。他們的瘋言瘋語，在普京和金正恩口中是很難聽到的。因此，我的賭金還是押在美英一方較穩當。