日本前首相安倍晉三近日不但親往供奉二戰甲級戰犯的靖國神社參拜，更在執政自民黨的集會上呼籲美國應向世界表明一旦中國大陸入侵台灣，美國會出兵保衞，日本外相林芳正日前則與美國駐日本大使伊曼紐爾，登上美國航空母艦林肯號。日本人磨拳擦掌，不難看出是既向美國表忠，又向中國、俄羅斯及北韓擺出戰鬥格，可惜所作所為只不過是夜行人吹哨子。

日本連串舉動並非偶然，明顯是趁俄烏衝突亂局，試圖建立強悍形象，為自己壯膽。林芳正日前在內閣會議報告今年度《外交藍皮書》，直言要強化美日同盟的威懾力和應對能力，雖然只是站到美國身邊的狐假虎威，但在與俄羅斯有領土爭議的北方四島議題上，一反先前願與俄協商的態度，改以強硬方式表述，直指俄方「非法佔據」，這不是覷準俄方受到西方制裁、孤立的乘機發難，又是甚麼？

惹笑的是，安倍晉三借台灣來向北京叫陣，此君去年也曾經暗示中國大陸若武力攻台，日本和美國不會袖手旁觀，如今又再大言炎炎，惟台灣與美國對此均反應冷淡，原因無他，除非日本敢宣布不認同「一個中國」原則，否則，既然台灣是中國的一部分，能和平統一當然最好，但若然有台獨分子倚美謀獨，使得非要出現武統台灣的一幕不可，根本不由外人置喙，日本連釣魚島主權也還沒搞清，還好意思干涉別國內政。

當然，日本說這說那，營造周邊地區野心勃勃，對日本軍事威脅與日俱增，無非為推動修憲盡快成事。外務省日前公布民調指逾六成日本民眾認為日本應該對中國入侵「領海」等行為，採取強硬態度應對，用心明顯不過。亞太地區正朝向中俄朝或再加印度，對峙日本、澳洲或再加南韓的局面發展。