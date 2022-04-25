「炒場」亂象由來已久，雖然康文署近年不斷出招打擊，但整體成效不彰。最近疫後解封，籃球場等部分熱門場地，場租竟炒到1,800元，是原價的6倍。康文署場地屬公共資源，卻變成「炒場黨」的牟利工具，真正熱愛運動的市民利益受損，絕對不能接受。當局加強巡查、加重罰則只是治標，檢視規劃和增設更多康體用地才是治本之道。

康文署曾多次收緊訂場方法，包括推出實名訂場，使用時要本人持身份證簽到，若被發現轉讓租場紙，會被禁止租用康文署場地180日。但你有張良計，我有過牆梯，炒場黨實行親自簽場，甚至陪人入場，場地炒價愈升愈有。署方最新公布，下月起會抽樣巡查，如發現訂場者沒有在場使用設施便屬違規，累積兩次違規便禁止訂場90天。筆者認為，新措施力度並不足夠，罰則太輕，即使能增加炒場成本，亦難有阻嚇作用。當局除了加強巡查，亦要考慮是否加重罰則，包括處以罰款。

出現炒場的根本原因，是康體場地不足。體育發展要普及化，市民熱衷運動是好事，無奈硬件設施跟不上。如政府2017年提出「體育及康樂設施五年計劃」，進度緩慢，26個項目僅7個於去年開放，當局必須加快落實，增加和改善更多地區康體設施。另外，由於現時許多體育場館被徵用為檢測或疫苗接種中心，只重開約六成，令炒風加劇。隨着疫情緩和，當局應逐步有序重開更多場館。

筆者去年發表未來10年體育政策及發展藍圖倡議，建議當局要善用學校和私人會所的體育場地，過去亦成功協助地區籃球隊與學校進行配對，利用校內設施進行訓練。當局有必要提供更多誘因鼓勵學校和私人會所對外開放設施，讓團體或市民都可使用。