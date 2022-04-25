特首候選人李家超日前與立法會議員舉行交流會，聽取議員的意見。李家超就改善行政和立法關係，用「積極行動」、「真誠態度」、「良性互動」的3句話表示對立法會的重視和改革的承諾。立法會主席梁君彥用「大海航行靠舵手」形容選出好特首的重要性。其實，要貫徹好愛國者治港，立法和行政的合作是兩個巴掌，缺哪個方面都拍不成掌。對此，《基本法》第43和73條把問責和監督的職責都闡述得很清楚。

自2020年中《港區國安法》生效後，香港由亂及治，本可重上健康復甦的軌道，尤其去年底立法會的改選，貫徹了愛國者治港的大原則，確保那些反華反共勢力及其代理人不能進入特區立法機關，令管治香港的權力始終掌握在愛國者手上。可是，第5波疫情變疫災，充分暴露出原來行政機關也有不少短板，而且是最關鍵最嚴重的短板，不得不進行必要、及時、果斷的政治改革，以確保舵手是經過鍛煉和考驗，是信得過、忠誠的、肯擔當和有能力的掌舵人，並確保舵手也要按《基本法》的規定，必須接受國家和人民的監督及問責。

「樹欲靜而風不止」，不正常的行政與立法關係，圍繞着第6屆行政長官產生這個主軸，爆發出一宗又一宗令人詫異又不滿意的反常現象和社會氣氛。為甚麼本屆政府要匆忙趕在還有短短兩個月便改選立法會前發表最後一份《施政報告》？為甚麼要匆忙趕在下任行政長官選舉前便向席不暇暖的新立法會提出政府改組方案？為甚麼在抗疫壓倒一切下，特首不親往深圳與中央負責官員商議防疫抗疫部署？為甚麼疫災搶救要「垂簾聽政」及另組班底？為甚麼代表香港的特首竟「拒絕出席」冬奧開幕典禮和不祝賀神舟3位太空人勝利回歸？