第5波新冠疫情由高位回落，最近維持日增四、五百宗確診，政府亦宣布由下月1日起取消非港人入境禁令，並調整航班熔斷機制和旅客檢疫安排。之不過，與內地免檢疫通關未見有任何曙光，難免令港人大感失望！

政府專家顧問許樹昌表示，如果香港要與內地全面通關，而內地堅持需「動態清零」，香港就免不了要進行全民強檢。老朽一介庶民，從專家之言加上從常理推斷，香港已不必堅持全民強檢！

許樹昌喺大氣電波指出，本港經過第5波疫情洗禮，料逾半港人曾受感染，因為每出現一宗確診，實際上可有4倍個案。他稱香港閒閒哋有400幾萬人受感染有抗體，而且已有逾九成人打咗第一針，逾八成人打咗兩針。許樹昌仲話，之前打過一、兩針，之後又有自然感染Omicron者，呢個混合免疫保護，強過你打3針！

換言之，咁多人中招，而中招後抗體又高，咁即係話，復活節假期後甚至學校恢復全面授課，疫情反彈機會應該不大吧？老朽係咁解讀。事實上，政府無所不用其極谷針，其實相當成功，呢方面無可否認，依家仍要努力谷針嘅就係幼童和80歲以上嘅長者。「我係小學生，我都要打針」！目前3歲至11歲兒童接種率雖然只有66%，不過，相信喺政府和學校全力催谷下，必有所增進！而長者及免疫失調者則要打第4針，應該亦會有所改善。政府除咗推出到戶接種網上登記平台和熱線，又有外展醫護上門為70歲以上長者和行動不便者打針。

既然疫苗接種率全面提升，加上幾百萬人中招後有高抗體，自我檢測又咁方便，何必斤斤計較是否「動態清零」？兩地疫情若已受控，水到渠成，香港不必全民強檢亦應有條件與內地通關吧？