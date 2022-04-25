拖沓10年，取消強積金對沖安排才剛在立法會法案委員會開了3次會議，又突然出現新波瀾，原有的「和氣」和「效率」生變，既有兩名議員當場激辯20分鐘，更有議員直接要求暫緩修例，留交下屆政府處理。疫情之下，舊議題會否成為新爭議？對沖機制真的如此不堪？若連對沖漩渦也走不出，行政主導或其他改革又將怎樣推行？

中央公積金一直是港府的燙手山芋，早在回歸前的港英政府已又研究又討論，前後經歷近30年，最終仍因有關項目涉及的公共財政、金融和外匯市場變數大，引發一大堆擔憂，結果是「講完就算」。但隨着英國撤退在即，為了政治需要，急急於1994年建議老年退休金計劃，由政府注資100億元，再由勞資雙方強制供款，人人獲派退休金，最後亦因各方的政經利益差異大、爭議大，無法達成社會共識而作罷。

然而，事隔僅半年，港英又提出強積金計劃，神速通過和落實執行。不過，政治過了關，制度和內容難免會粗糙疏漏，特別是作為拉攏商界支持撒手鐧的對沖機制，繼續成為政治風暴眼！

長服金和遣散費，原本是作為好僱主為員工提供的工作福利或就業保障，在強積金計劃之前，已有退休金、公積金等，但強積金制度下，勞資雙方的強制性供款，更需要兼顧企業內部的員工福利和社會性的退休保障，令「對沖」漸成「零和」式的「對立」，政府的折衷和協調角色及能力，便愈趨關鍵。

政府一向認為強積金計劃並非單純的企業內部措施，而是關乎社會福利和穩定的退休保障，因而設置了眾多嚴苛的規限，防止有關款額被過早提取或被濫用，即使有關僱員供款部分是員工的「私房錢」，但自己不能管，「未夠老」也不准用，應急也不行，這個死結若不解，徒添僱員不滿，並易將怒氣放在僱主和對沖機制之上，而對沖機制的存廢，便因勞資立場對立，政府袖手旁觀，令爭議日大，問題性質惡化。

經歷「黑暴」和疫情衝擊，加上大國博弈和地緣政經挑戰，本港經濟下行而未見起色和出路，特別是中小微企首當其衝，在結業邊緣掙扎徘徊，但政府在疫情高峰期時卻「果斷」地決定取消對沖機制，令僱主要兼顧員工的離職補償，加大他們的現金流和經營壓力。須指出，僱主在聘用員工時從未考慮到對沖會被取消，這些都屬「額外」開支，雖說政府會給予補貼，但取消對沖卻是帶來即時開支，遠水難救近火，對僱主來說是百上加斤，甚至是「最後一根稻草」！

更重要的是，香港實行行政主導體制，強積金和對沖機制的規範和相關修訂，可以研究但不能急就章，避免亂上加亂，政府有責任作出明確主導，若連纏磨了10年的對沖漩渦也走不出，還能寄望可對其他深層次矛盾進行改革整治嗎？