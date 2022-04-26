正論：吉凶運勢有預兆　禍福無門人自招

香港在走下坡路，全方位倒退，多年來發展像行屍走肉，有評論甚至以植物人相比，這個全世界及香港市民都已知道的事實，偏偏一眾特區官員活像埋首沙堆的鴕鳥，掩耳盜鈴，繼續唱好香港，塗脂抹粉，殊不知替死人化妝，又如何瞞過天下人耳目？種種迹象，都為香港敲響了喪鐘！

昨日屯門河河面出現一尾約1.5米長大魚，初時被懷疑是鯊魚或為江豚，及後專家從魚鰭分析指是「翻車魚」學名「Mola mola」，多在深海棲息，數十年來絕少在香港淺水區域出沒，由於名字不吉利，加上肉質較難吃，漁民避之則吉，而其外語讀音接近粵語「無喇無喇」，本港網民戲稱翻車魚為「股災吉祥物」，而剛巧本港股市同日大跌，恒生指數挫七百多點，令人覺得是冥冥中自有天意，運勢使然。

近年本港屢現凶兆，上月廣東惠東黎克特制4.1級地震，本港多區有市民罕有地感到震動，天文台接獲破紀錄約萬名市民報告地震，是1979年有紀錄以來最多。有玄學家指地震在港屬於不尋常現象，預示本港疫情仍有危機。亂世最多求神問卜，戰爭與疫情令到人心惶惶，印度神童阿南德指4月28日（本周四），將會發生一個重大天文現象，對全球經濟與人類生活產生影響。有果必有因，並非凶兆令到壞事發生，而是有壞事發生，才會出現凶兆。

一個人身體出現毛病，自然會有病徵，例如頭暈身熱，又或者衍生腫瘤發炎等其他異象，若果可以細心觀察留意，及早醫治，有機會檢命及康復，但若執迷不悟，後知後覺，無視種種警號，到出事才哭哭啼啼，一切來得太遲。同樣地，無論是吉兆凶兆，都可以用正面心態去面對，檢討自己是否做錯甚麼，有錯則改之，無則加勉，若平生不作虧心事，夜半敲門也不驚，接受命運也坦然，但若是多行不義，死到臨頭還不知悔，那就與人無尤，自作自受。

可惜香港出現的問題，實在是逆天而行，高官管理層倒行逆施，不但建設欠奉，回歸25年以來反而屢多破壞前人所種的根基，不單止是食老本，而是坐食山崩，由法治至民生，衞生及環境，都是每況愈下，官員民望低處未算低，反映盡失民心，可是分數愈低，民間怒吼愈大，官員所犯的錯卻更大，第5波疫情到現在還未有人要問責，連走出來道歉也懶得做，把所有追究責任的工作推給下屆政府，自己拍拍屁股走人。

禍福無門，惟人自招，特區今時今日的厄運，都是庸官多年來種下來的惡果，要數最大的凶兆，不用等天文異象怪物奇獸，看本港數月間死了萬人，遺體卻未能入土為安，堆屍殮房，死無葬身之地，民間怨氣之深，兇案連連，在任何地區出現這種亂象，都揭示管治失敗，氣數已盡，不要問喪鐘為誰而敲，是為你我而敲！