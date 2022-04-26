功夫茶：政府僱員拒抗疫　市民點會肯出力

領軍之道在於軍紀嚴明，各司其職；譬如話主帥喺大本營運籌帷幄，大將就要臨陣指揮，士兵上陣殺敵。香港呢場「疫戰」持續兩年多，抵擋病毒來襲一波又一波；港府作為主帥，日日高呼同心抗疫，要求港人「全民皆兵」；之但係市民經已抗疫疲勞，開始厭戰。喺呢啲時候，公務員理應承擔大將之責，挺身而出，以行動鼓舞全港士氣；殊不知，竟然有公務員做倒米壽星，無故缺勤又發放負能量！試問若果連大將都龜縮，士兵又點會肯郁？假如連港府內部都立立亂，乜嘢清零通關，講出嚟都只會畀人寸！

呢，尋日就有議員喺立法會上透露，有公務員不滿要執行抗疫工作，喺社交群組抱怨，仲形容為「抽壯丁」！雖然公務員事務局局長聶德權回應時強調，經已有超過14萬名政府僱員，喺唔同崗位參與抗疫工作，又承諾會嚴肅跟進公務員發放不實資訊嘅情況，但佢都透露咗，至今有27名政府僱員唔符合疫苗通行證要求，無故缺勤。所謂一石激起千重浪，本身有公務員喺網上發放負能量，經已畀網民鬧爆；仲要有公務員唔符合疫苗通行證要求，即使人數唔算多，網民又點會輕易放過！畢竟港府谷針雷厲風行，搞到風聲鶴唳，但原來政府內部都未做好，又點會唔嬲！

嗱，公務員向來被坊間視為「鐵飯碗」嘅，除咗薪高糧準之外，最主要係只要唔犯錯，公務員極少情況會被炒魷魚。咁喺「多做多錯、少做少錯、唔做唔錯」嘅心態之下，有啲人做嘢咪特別「慢工出細貨」，而且唔會做多，總之就事不關己、己不勞心，但求每日準時收工，做多秒都怕蝕底！唔係話要一竹篙打沉一船人，功夫茶相信大部分公務員都有熱誠、有團火，終日營營役役為市民服務嘅。之不過，樹大總有枯枝！全港公務員超過17萬人，難免有啲人唔肯做嘢，專門搞事，結果咪幾丁友都累全家囉！

站在公務員立場嚟講，可能明明係應徵行政工作，結果畀人指派去守方艙，或多或少都會覺得畀人搵笨。但諗深一層，防疫抗疫人人有責，況且本港累計確診人數早已突破百萬，幾乎每7個人就有1個曾經中招，總有一個喺左近，又點會係事不關己呢？更何況，所謂「食君之祿、擔君之憂」，唔單止係效忠國家咁簡單，公務員份糧都係納稅人畀嘅，為市民服務自然係基本，而且疫情緩和對每一個人都有好處，利己利人，何必計較太多呢？

雖然呢場疫戰好大程度上，係由港府防疫不力、指揮失當而引起；不過一單還一單，防疫抗疫事關全港市民，既然當初選擇加入政府工作，相信每名公務員都希望可以貢獻社會，而參與防疫都係貢獻社會，尤其喺危難時刻，全體公務員更應該摒棄前嫌，不忘初心，疫戰方有勝利嘅希望。