世界視線：馬克龍連任成功　挑戰多突破艱難

法國總統選舉重演5年前的結果，中間派馬克龍再度擊敗極右對手瑪琳勒龐，成為20年來首位成功連任的總統。馬克龍勝選可謂沒有懸念，但不代表第二個任期將一帆風順。他首要處理結構性經濟問題，並推動社會經濟改革。惟俄烏戰火刺激法國通脹，馬克龍下一個5年任期充滿挑戰。

馬克龍於2017年上任後推出多項經濟改革，去年法國國內生產總值增長7%；失業率在去年第4季降至7.4%，創下15年新低。經濟有起色本來是馬克龍連任的最大優勢，但俄烏衝突推高法國糧食及能源價格，令中下階層苦不堪言。戰事至今未有平息迹象，法國一方面要為昂貴糧食及燃料埋單，又要跟大隊援助烏克蘭，勢進一步加重經濟負擔，能否有足夠資源提振經濟頗成疑問。假如法國無法解決結構性經濟問題，傳統製造業進一步衰落將導致科技進步停滯，貧富分化更嚴重。

另一個困擾馬克龍的問題是國民信任度不足，投票給他的選民大都是策略投票，只是純粹不想瑪琳勒龐勝出，兩害取其輕下才「含淚投馬克龍」。偏向左翼立場的年輕一代對黃背心示威運動期間警方武力鎮壓致多人傷殘感到憤怒，更對馬克龍反感。6月國會選舉是測試馬克龍信任度的試金石，他所屬的共和前進黨能否保住第一大黨地位攸關重要，否則淪為跛腳鴨政府，施政處處受掣肘。

為了挽回年輕選民的支持，馬克龍在左翼大本營馬賽拉票期間承諾連任後任命能源規劃部長，並推動法國成為首個結束石油、天然氣和煤炭消費的國家。潔淨能源雖然對環境有利，但成本高出一大截，在左支右絀中硬要擠出一筆經費，相信會令財政壓力百上加斤，能否兌現承諾有待觀察。

除了內政問題，馬克龍連任後的外部局勢同樣嚴峻，他調停俄烏失敗後蒙上綏靖主義者罵名，作為歐盟領頭羊之一的法國在歐洲事務上徹底被美國牽着鼻子走。法國等歐洲國家已嘗到物價飛漲的苦果，只有戰爭平息才能平穩物價，令俄烏鳴金收兵成為馬克龍另一個重大任務。只有成功調停衝突才能重建法國威信，否則馬克龍恢復歐洲戰略自主無從談起。