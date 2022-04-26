香港的未來發展，決定因素不只是香港與內地，更重要的是美國的霸權主義會否打壓香港。若美國堅持要打壓中國以消除中國對它的競爭與挑戰，必然會用各種手段與方法破壞香港的發展，美其名為維護香港的民主人權自由。

針對香港的施政，美國可扭曲事實，也可無中生有，總的是它要對付中國，從香港入手，便會找藉口來推行針對香港的措施政策。香港與中央政府不應再猶豫，也不可能迷信美國，或相信美國會顧全香港，從黑暴應已看到美國的陰險兇惡。烏克蘭這幾千萬人口的國家，美國可當作棋子來犧牲，香港對美國來說也是隨便可棄，利用價值只是對付中國，怎會不任意破壞呢？

林鄭政府相信會是英國殖民地在香港最後的殘餘。顏色革命不能顛覆香港政權，林鄭也不能連任，她代表的殖民地體制文化的部分，在國安法、選舉制度的完善化和新一任特區政府的施政下，將會很快地被清洗，美國和英國不可能再在香港建制裏的政權部分繼續發揮影響，進行另一場的顛覆。它不能在內部滲透，便會加強在外部攻擊。

英國撤走前，在政府以外還布置了不少勢力龐大的公營機構，分割了政府的治理權力。美國在香港內部的破壞，便多會從這些公營機構的獨立王國入手。不過它們都在政府以外，沒法有政權法定的權力和資源。特區政府願意的話，可與立法會聯手，修改有關法例，削減它們獨立而不受制約的權利。這會是艱難的制度改革工程，也必然會有矛盾與劇烈爭議，關鍵是特區政府與立法會在中央政府的支持下，有否智力、魄力和適當的部署、措施來重整整個特區政府的內外架構，這也應該不是兩、三年可以完成。香港的精英與美國、英國政府必然干預，製造各種障礙。

不過，這是短中期的工作，新一屆政府上任時相信還會面對即時的挑戰，一是疫情下對內地及外國開放的爭議，會是製造社會混亂，對新政府施壓。另一更嚴重的是金融與經濟制裁，香港不可能單獨應付，需要與中央政府協調配合。香港要守衞的是本地金融市場的穩定，和在港企業（本港、內地與外地）的安全運作。怎樣抗拒美國的長臂干擾，各種一級及二級的金融制裁，需要香港建立一個針對性防衞的法律與制度機制，需要有在危急時期緊急應對的對策與措施。