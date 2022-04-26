香港公務員隊伍「染黃」的問題有多嚴重、多難解決，看看他們對公務員制度改革的態度就很清楚。話說特首選舉候選人李家超在網上與勞工界選委見面，回應政府管治文化及公務員制度的意見。李說，絕大部分公務員是優秀的，但要研究是否有系統性的事要改善，以提升效益，並且要檢視是否有程序或制度上的阻礙，導致公務員能力未能充分發揮。

對此，出席會談的香港高級公務員協會主席李方冲說，認同李家超「以結果為目標」的方針應是公務員的共同理念。虛晃一槍後，李方冲在「但是」之後對李家超的「以結果為目標」和公務員制度問題玩了個暗中否定，他認為上述兩點「不應該也不能放棄堅守法治、專業研究、回應市民訴求及對普世價值的執着」。李方冲還說，李家超由公務員體系到參選特首，是對公務員的鼓舞，希望下屆政府繼續起用大膽作為的高級公務員擔任要職。

《港區國安法》實施，黑暴平息，「愛國者治港」成為中央堅定「港人治港」的原則，香港公務員制度改革和清理公務員隊伍、解決其內在問題——系統性問題就提到日程上來，只有這樣才能真正「堅守法治、專業研究、回應市民訴求」。

然而，回歸20多年來，由於政府的管治文化延續英倫體制和港英時代那一套，港英餘孽掌握大權，殖民地影響深遠，一些公務員和社會上的反中亂港勢力心心相印，以「同道中人」自勵，以「保護傘」自命，要共同遵循和護衞英、美等西方統馭世界的所謂「普世價值」，令香港公務員隊伍不斷「染黃」，成為「愛國者治港」的對抗力量，在黑暴中公開支持「五大訴求」、集會、遊行、中傷警察，和黑暴站在一起「反政府」，吃飯砸鍋，吃裏扒外，幫助亂港政客、外國「代理人」奪權，實現「顏色革命」。

這裏專門用來欺世盜名、顛覆他國的「普世價值」，害人不淺，是亂源指導思想，必須清掃，但有人還要奉之「執着」！