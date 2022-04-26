中國最近與南太平洋島國所羅門群島簽署安全協議，顯然又觸動美國人的敏感神經。白宮印太事務協調官坎貝爾和主管東亞及太平洋事務的助理國務卿康達，日前急匆匆率領代表團到訪所羅門群島首都霍尼亞拉，一來補鑊，二來拆台。美方甚至恐嚇中方，若在當地永久駐軍或建立軍事設施，華府將高度關切並作出相應回應。

這未免太蠻不講理了吧？中所安全協議只是為了維持所羅門國內治安，與永久駐軍或建立軍事設施風馬牛不相及，老美杯弓蛇影，恰恰暴露內心虛怯。退一萬步說，假使中國真的在當地駐軍或建立軍事基地，也是中所兩國的事，與美國有何關係？公開數字顯示，美國至今仍在全球擁有約374個軍事基地，但實際數字遠遠不止，其海外軍事基地可能多達800個，因為五角大樓並沒有公開所有數據。那麼問題就來了，美國可以到處建立軍事基地，為何中國連與所羅門簽署一份安全協議也不行？這到底是甚麼混帳邏輯？

美國經常將「實力地位」掛在嘴邊，以此號令天下，順昌逆亡。所謂實力地位，說穿了就是「強權即公理」，自恃拳頭大而為所欲為，既不遵從公義，也不遵守規則。在美國實力最巔峰的時候，確實沒有任何國家可以抗衡，只能任其橫行霸道。但今時不同往日，隨着美國霸權日益衰落，國際地位和影響力大不如前，而老美還在吹噓實力地位，動不動就恐嚇別國，甚至喊打喊殺，既荒謬，又可笑。也許美國稱霸世界太久，還接受不了本身實力已相對減弱的現實，更接受不了中國逐漸崛起的事實，惟形勢比人強，單極世界的格局已經改變，美國再也無法隻手遮天，不接受也得接受。

事實上，中國從來沒有對外軍事擴張的野心，更加沒有與美國爭霸的企圖，只是隨着綜合實力不斷提升，國際地位和影響力自然水漲船高，這是大勢所趨，豈是美國所能阻擋。當然，美國也知道單憑一己之力不可能遏制中國，所以這些年一直在拉幫結派，甚至不惜發動新冷戰，企圖利用整個西方力量孤立和圍堵中國。但問題是，西方並非鐵板一塊，每個國家都有自己的利益考量，除了其附庸國之外，還有多少國家甘心充當美國遏華打手，實在令人懷疑。歐洲跟隨美國瘋狂制裁俄羅斯，本身已蒙受巨大損失，誰想再增加一個強敵？