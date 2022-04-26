偶看大台與內地合辦的歌唱比賽，沒有期望卻有驚喜。驚喜一，一些久未露面的香港樂壇殿堂級人物重現螢幕，寶刀未老；驚喜二，內地的舞台製作非常出色，燈光效果、音響、舞蹈編排，完全將本地電視台的「豆泥」製作比下去；驚喜三，本港兩名新生代參賽者都有超水準發揮，尤其那個頂着一頭爆炸亂髮的男新人，重新演繹80年代老歌《初戀》，簡直有一鳴驚人之感。

據悉爆炸頭迅即登上微博熱搜，倘若往後都有好表現，相信他在內地走紅並非難事。卻原來，爆炸頭出身自本港一間小型電視台的造星比賽，但一直鬱鬱不得志，直到簽約某大型唱片公司後獲得到內地比賽的機會。所以說，只要將眼界放遠，不要局限於香港這個小池塘，終會有一日一展所長，正是蛟龍得雲雨，終非池中物也。

之所以談起這些娛樂花邊，是慨嘆香港年輕人實在鼠目寸光得很。自這位爆炸頭亮相大台後，便有網民罵他忘本，經過歌唱比賽一役，更不管其表現有多好，網民紛紛揶揄他「人民幣好香」、「去咗大灣區唔好返嚟」，甚至借其作品歌詞說他是「過街老鼠」。其實，香港人過去一直是能屈能伸、適應力強的代名詞，這也是香港經濟能在70、80年代大力起飛的原因，無奈回歸後政治邪風入侵，年輕人政治上腦復嬌生慣養，既捱不得，又看不起人家好，對內地更是莫名仇視，以致整個社會不進則退。

例如那家小型電視台標榜本地化、年輕化，將大台打為港版央視、老人台，其觀眾也是以黃人為主。然而顧得了本土，卻顧不到更大的世界。該台一隊主力組合揚言要做「亞洲第一」，小子之志大矣，該台能力不足。一味滿足於塘水滾塘魚，是無論如何無法做到亞洲第一的。