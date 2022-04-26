日前，俄羅斯試射可攜帶十多個核彈頭的薩爾馬特洲際彈道導彈，該款導彈的威力堪稱世界最強，據說可以突破任何防衞系統，一枚足以毀滅一個國家。

美國政府對俄羅斯是次試驗反應平靜，稱這款導彈的性能，他們早已預聞，試射前也曾接獲莫斯科的通知。部分軍事專家對俄國好大喜功，一味研製更快、更強的導彈不以為然，說新導彈威力再猛也是沒用，只要對手有能力還擊，即使所使用的導彈款式較舊，但數量夠多的話，打擊力也是一般無異，故專家們認為，俄羅斯此舉未免有點無聊。

單從實用性角度看來，專家的講法確是沒錯，一張面額1,000元的紙幣，購買力跟100張面額10元的紙幣沒有分別，但若從心理上或氣勢上看，兩者卻有不同。在餐廳結帳時，你在朋友面前掏出一張1,000元紙幣，跟抓出一大把10元紙幣，予人的觀感便大異其趣。

俄羅斯總統普京對世事洞明，很懂得打外交心理戰，俄國試驗新武器，未必是做給敵對陣營的國防人員看，而是做給對手的國民看。以美國為例，烏克蘭戰爭開始前，美國大部分民意反對美軍介入，但戰事開展後，民意便逆轉，一度有近七成受訪者認為，自己國家的軍隊應該參戰，要為保護烏克蘭人出一分力。

民眾大多短視，也很容易受情緒主導，美軍若貿然與俄軍對戰，弄不好的，隨時會釀成世界大戰、全球「攬炒」。因此，普京特意試射全世界最強的導彈，就是要提醒好些頭腦發熱的美國民眾，以至北約組織的民眾，讓他們冷靜下來，保持理智，不要對自己國家的政府催逼過甚，更不要將整個世界的安危，置於火坑上烤。