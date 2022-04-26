串流影視平台Netflix（網飛）日前公布今年首季付費用戶數淨減少20萬名，第二季付費用戶預期將再減少200萬名，觸發股價重插，重返新冠疫情前2018年的水平，市值蒸發逾604億美元。港府派一萬元消費券，涉款才約664億港元，可見這一暴跌有多血流成河。令人奇怪的是，同樣是做影視娛樂生意，黃人最愛嘲弄本地某電視台業績倒退，但看待網飛卻自掩一隻眼睛扮盲，更遑論能看出業務重挫的真正原因。

網飛將生意倒退歸納為訂戶將帳戶私下分享、業務撤出俄羅斯、同業競爭及訂戶為節省生活開支而退訂。網飛在全球擁有逾2.2億名付費訂戶，但估計有逾一億用戶與別人共享密碼，變相令網飛收入減少，問題是，此一暗黑操作存在多年，用作解釋十多年來首次出現訂戶下降，說服力欠奉。

反而將業務撤出俄羅斯，令網飛損失70萬名訂戶，才值得一談。試問有幾多俄羅斯人會因為沒得看網飛而向總統普京施壓？何況本地黃人看至喊苦喊忽的那套歌頌烏克蘭人爭取民主的紀錄片，正是網飛片單上的一員，尚未計片架上其他親西方民主立場的紀錄片，退場怎計也是網飛、俄羅斯用戶、烏克蘭人的「三輸」。有趣的是，網飛上月將那套烏克蘭紀錄片放到YouTube免費觀看，即是將本來游進自己口袋的錢塞給Google。

至於同業Disney+等面世經年，沒理由西媒去年還在吹噓網飛如何在新冠疫情下取得大成功，短短一年便全死火，再說「節省生活開支」論，不如說是新屎坑退訂潮。只能說上網飛看片可以先預覽再決定是否觀看，但是買網飛股票則沒法先了解老闆政治立場與處事作風，世上紛爭不斷，豈能動輒退場，這正是街貨被掟、股價被打殘的原因。