美國向來標榜言論自由，強調任何人都有自由表達觀點的權利，但說的一套，做的就另一套。特首選舉候選人李家超的YouTube競選頻道早前遭停用，競選片段被刪除，YouTube母公司Google發言人稱是要遵守美國相關的制裁法律，正正暴露美國為了政治目的破壞言論自由的虛偽雙重標準，亦揭示外國勢力公然干預香港選舉的惡劣行徑。

首先，美國所謂制裁完全是橫蠻無理。從2014年的非法「佔中」，到2019年的黑暴，處處可見外國勢力打着各種旗號，企圖插手香港事務，那些年香港無日安寧，癥結在於國家安全有如無掩雞籠。就此，2020年中香港實施國安法，禁止「分裂國家、顛覆政權、外力干預、恐怖活動」四種罪行，完全是天經地義，人心所向。當時美國以人權、民主和自治為藉口，將特區政府多位官員列入制裁名單，其用意不言而喻。

第二，美方此舉是粗暴干預香港選舉，妨礙選舉公平公正進行。香港正經歷由亂及治、由治及興的重大轉折，新一屆政府將肩負重任，除了要處理房屋、貧富差距等深層次矛盾，亦要在複雜多變的國際形勢下配合國家發展，推進中華民族復興大業。對於美方公然干預香港選舉的行動，必須予以強烈譴責，特區政府應與相關社交平台機構嚴正交涉，並研究相關措施，防止外國勢力透過網絡平台影響本港選舉。

面對中國崛起，美國必定會採取更多遏制措施，包括借香港問題干涉中國內政，甚至為特區政府的施政局面製造噪音和障礙。香港社會須居安思危，防範危害國家安全的行為死灰復燃，進一步完善有關國家安全的法律法規，以及立「假新聞法」以打擊網上虛假資訊，保障網絡安全。