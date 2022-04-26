李家超辭職參選下任行政長官，照過往慣例，政務司司長這個一人之下、萬人之上的百官之首位置，理應由特首提出心目中理想人選給中央委任。翻查以往做法，中央政府對此空缺也會很快正式委任，何況新舊兩屆政府交接時期，工作更繁忙，抗疫戰亦在決戰階段，更應是「不能一日無此君」。可是，特首林鄭月娥回答傳媒詢問時說，中央認為本屆政府餘任時間不多，毋須予以委任。她表示，對中央決定並不反對，更自詡曾任政務司司長多時，言下之意是有沒有政務司司長協助也不太重要。如何解讀這個政治符號？一時間成為社會熱話。

其實，有沒有人被委任政務司司長的出缺，並非林鄭所說的那麼輕描淡寫，至於林鄭說並不反對，也是話中有話，弦外之音是：她也沒贊成。倘真是本屆政府餘下任期時間不多，積壓了的眾多政務更需要熟悉的官員去處理，以便好同下任政府交接，何況李家超在任時是率領港官去深圳與中央援港抗疫交流處理抗疫大計，所以林鄭自詡曾任政務司司長時說她可兼埋，實際是「此地無銀」。其實這個政治符號含意深遠，粗看有三點觀察結果。

首先，顯示中央管治香港權力。在問責官員的委任上，不是橡皮圖章，是實質性的，中央政府對任用問責官員是經過深思熟慮和調查研究的，更彰顯中央洞察香港深層局勢和掌握香港政局的內情，有周密的考慮及研判。其次，林鄭的「並不反對」，顯示曾舉薦過心腹之官。如委任陳智思出任M+博物館主席，便是用盡權力的表表者，對於關鍵位置和關鍵環節，林鄭難道會「只是問吓中央而已」嗎？再者，還有不足70天便換屆，雖然大局已定，但魔鬼往往在細節，還須看孫悟空要翻多少觔斗騷。