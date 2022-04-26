新冠疫情持續兩年多仍未止息，香港人抗疫疲勞，壓力爆煲，精神健康響警號，自殺人數增加，香港儼然成為悲情城市！事實上，經濟凋敝，百業蕭條，失業率升至5%，近19萬人冇工開，這還未計停薪留職嘅數字，實際情況恐更惡劣！早前有47萬人申請臨時失業援助金一萬元，從數字上已可推測唔少基層市民活在水深火熱！

政府局部放寬社交距離，恢復晚市堂食，無疑係跨出刺激經濟嘅一小步，而真要令經濟全面復甦，離不開中港全面通關！老朽前文指通關何必要全民強檢，皆因追求「動態清零」已不可能，何必瞎折騰？呢，再有專家認為，本港實際感染人數已超過400萬，相信已築起免疫屏障。若然，再來全民強檢，勞民傷財卻作用不大。

專家建議當局嘅分3階段調整社交距離措施，可提早於兩星期後放寬，包括重開酒吧、食肆晚市堂食延至午夜12時、每枱可坐8人等。有酒吧業界表示歡迎有關建議，皆因如果要到5月下旬才復業，恐已錯過今輪消費券嘅黃金時間。咁又係呀，酒吧業求早些復業，其情可憫，遲多一陣復業，又唔知會有多少間酒吧要「光榮結業」喇！

專家強調，應該維持下月31日推出第3階段疫苗通行證，即12歲或以上限期內要打齊3針；若然個案持續下降，兩、三個月後各地無出現新變種病毒，可再調整入境檢疫安排，譬如容許家居隔離。本港既然具免疫屏障，政府谷針亦成功，幼童和長者打針率未來相信會有所改善。疫情受控，與內地和外國通關自然會水到渠成。呢，距馬季煞科仲有兩個多月，冇馬跑天氣又炎熱，馬迷唔癲都抑鬱！如果通咗關多個選擇，起碼可以到深圳洗吓腳唱吓K，不必坐困愁城，患焦慮症嘅機會應大減！