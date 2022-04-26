院大是院線大電影，專供電影院播映；網大則是近年才興起的網絡大電影，專供網絡平台上播放。既然兩者都稱為大電影，只是院線大銀幕與電腦電視螢光幕的視覺大小觀感區別，其他的都一樣是電影製作要求，理應對觀眾花錢觀看意欲分別不大吧？請不要輕視這個看似微不足道的視覺效果分別，它對一齣電影的票房收入卻影響至大！

中港台電影業早在新冠疫情前已面臨困境，這兩年更是雪上加霜，還好內地已發展出五大網絡影視平台。戲院是電影的第一個「窗口」，即是第一個公映的途徑，關閉了這個「窗口」，即使沒有禁聚令，很多電影也暫時不用拍，拍好了也不可能上映，多部賀歲片就是這樣一再延期。雖然網絡平台可以補救到上映的問題，但是收入相差千萬倍。不過，當然亦有例外……

近年有影視平台把未上映的電影買斷播映權，即是不讓這些作品在戲院及其他媒體出現，只能獨家在其平台欣賞。有人會問，為何不在戲院關閉時把未上畫的影片賣給平台，疫情之下應有更多人在家收看。可是，在家收看的觀眾只需付很廉宜的費用便可以看到一齣（5元人民幣一齣大電影，包月20元人民幣任看在平台展示的過百齣大電影），而目前影視平台買電影獨家播放權的不多，較多是他們自資製作的。

大多數電影製作人希望先把作品在戲院上映，原因當然是大銀幕的觀賞效果是最理想的，另一原因是其他媒體包括網上平台購買播放權的出價，都是以在戲院上畫的票房和反應為基礎，否則很難得到較好的利潤，目前只有內地平台以點擊率分帳，其他各地卻不多見。傳統電影與網絡電影在創作與製作上有頗大分別。畫面處理上，大銀幕與電視屏幕的觀賞，就算是家中有百多二百吋投影，也是不同；音效設計亦不盡相同，講故事手法亦有分別。基於內地觀眾人多勢眾，票房收入隨時有意想不到的驚喜勁爆出來！就以我的親身經歷為例……

1987年我任編劇的院大版《倩女幽魂》，至今經歷了30多年依然是經典，當時全球票房逾億港元（分帳後淨賺3,000多萬港元）。2020年我在內地監製及編劇網大版《倩女幽魂》，單內地網絡收入已有7億多元人民幣（分帳後片主也有一億多元人民幣落袋），還未計算海外市場的網絡收入分帳。

故此，內地網絡平台開始高價買下其他影視版權。之前大熱的韓劇《太陽的後裔》，傳聞某網絡平台以每集23萬美元（約180萬港元）購入獨家新媒體播映權，16集授權費用高達2,800多萬港元。它們推出的付費會員單月費用只需19.8元人民幣，便可與南韓同步觀看有中文字幕的集數，令其會員人數大幅上升，此劇在該網絡平台有超過23億點播率，絕對是吸金、吸眼球的戲王。