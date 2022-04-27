產評：世界無序鬥紛亂　企業經營難如願

以中美爭霸為核心的大國博弈愈演愈烈，俄烏衝突更演變成東西對立。常言道：「世界分久必合，合久必分。」全球化告終，取而代之是保護主義、分裂與脫鈎，利益大洗牌。投資全球的最佳時候已成過去，企業無論大小，經營都將事倍功半，鴻圖難以如願，皆因市場正趨向失序，過去的自由經濟經營模式漸漸不再管用，取而代之是國家戰略置於最高位，反市場化不利私企發展，民間創新動力受抑制，整體經濟增長將無法恢復舊觀，政府又債台高築，最終只怕逃不掉一場熱戰，推倒重來，才能將世界經濟發展重納正軌。

俄烏衝突爆發至今已逾兩個月，仍未見有停火迹象。相反，俄國與歐美關係日趨緊張，持續有外資流出與俄國經貿關係密切的中國，東西對立的趨勢令投資者愈感不安。企業為了盡量減輕地緣政治風險，只有盡量規劃在地經營，即在所銷售的市場製造產品，以減少受運輸、關稅、不同技術制式要求等方面的變數影響。惟「本地化」生產，受制於不同地區在人力資源、天然資源，以及技術水平等差異的限制，難以發揮最大的規模效益；而區域化的市場規模，亦難與全球化市場比較，最終轉化成企業的營收亦自必然會大打折扣。

就如當前全球各地防疫政策不一，成效也不同，亦令世界商貿與運輸往來遲遲無法恢復至疫情爆發前水平。國際企業管理人員流動受到限制，迫使人才與資金重新審視和調整經營據點，有贏家亦自必然有輸家。近日多家國際金融機構公布的季度業績不約而同出現盈利倒退，正正展示世界亂序下企業經營好景不常。

在反全球化、反市場化的現象之下，過去以全球化定位的跨國大企業自必首當其衝，既得花大量精力拆解大國博弈下不同形式的制裁、保護主義所帶來的挑戰，且業務規模愈大，就愈容易成為各國反壟斷、國進民退等政策旗幟的威脅。跨國資本流動趨降，不利企業新投資，股市融資需求下降，市場流動性減少，形成惡性循環，先不用說通脹與利率正常化帶來的挑戰，已可預知全球投資市場展望難以樂觀。

大企業發展封頂，中小企業亦不見得會好過，尤其疫情反覆，長期影響人流物流，而貨幣政策正常化下資產泡沫被戳破，致使財富效應不再，繼續禍及消費與投資。縱使各地政府努力推動財政政策，大興土木起橋建路、鋪設5G網絡等，但能直接緩解中小企經營壓力的效用極為有限。企業利潤淡薄，就算有更進取的稅務減免，也無濟於事。

在瘟疫、戰亂與饑荒夾雜的世局，富人正在減少投資，增持保值資產和現金避險；經濟活動委靡不振，窮人向上流動機會不但驟減，遇着通脹飛升，百物騰貴，窮者愈窮；企業無論過去有多成功，如今都要面對利潤壓縮的挑戰，自然難再分擔太多社會責任，意味政府的財政擔子只會日益沉重。如何在這個處境下，尋找掙扎存活下來的方法，是新時代每個人、企業、地方政府都要深思的問題。