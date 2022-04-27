功夫茶：水警悠閒冇嘢做　悶得發慌勤釣魚

文能提筆安天下，武能上馬定乾坤。阿哥，你又知唔知水警有乜技能？講出嚟就真係神仙放屁──非同凡響！嗱，佢哋隸屬香港警務處行動處，主要責任為維持香港水域及離島嘅公共安全，執行水上巡邏、打擊偷渡及追截走私，並且喺香港境內及鄰近海域進行搜索和拯救！

呢嗱！做得水警，肯定熟悉水性，即使冇《水滸傳》梁山英雄排30位，有一身好水功，在水中游移如白條閃現，號稱「浪裏白條」嘅張順咁懂水性，卻原來別有絕活，就係水警提竿能釣魚！早釣魚，晚釣蝦，中午釣個大王八！你都咪話唔過癮！

依家大家都講抗疫疲勞，又話壓力爆煲，調查又發現唔少市民都患上抑鬱症或者焦慮症，多咗好多人跳樓自殺！呢，要避免呢啲悲劇，睇怕要向水警們學吓釣魚樂咯！各位，釣罷歸來不繫船，江村月落正堪眠；縱然一夜風吹去，只在蘆花淺水邊！寓工作於娛樂，活得不苟且咁有詩意，你話有可能會抗疫疲勞嗎？

講真，一個人得閒過頭就會胡思亂想，好多文明都市病如失眠、焦慮就係咁煉成！依家水警就唔係水皮，之不過一身好武功係被荒廢啫！不是嗎？你話打擊偷渡客追截走私甚至毒品，有海關神勇無比，屢破大案；至於水上巡邏，又有國安處打正旗號維護香港穩定繁榮，幾時輪到佢哋吖！至於全民抗疫，冇錯，的確疫情高峰時，好似打仗咁緊張，之不過，又有前線醫護做到隻積咁款，更有我哋內地嘅醫護團隊專家一行幾百人來到幫手。各位，功夫茶站在人道主義，都真係體諒佢哋悶到發瘋嘅無奈！

有道是靠山吃山，靠水吃水。水警日日對住個海，唔通日日夜夜做個「望海的水警」咩？對得個海多，日久生情，梗係想釣海喇！哈！應該係釣海裏面有乜靚魚！呢，據了解，由今年2月至今，幾乎每日入夜皆有水警喺馬料水水警基地釣魚，涉及數十名警員。是咁的，早前曾有長官喺晚上到涉事水警基地嘅警察躉船視察，不料發現有數名水警，竟在當值期間喺船上釣魚。長官追查之下，更揭發該船嘅閉路電視被關掉！

各位，水警當值期間，兩耳不聞船外事，一心只釣海上鮮！連閉路電視都關掉，即係冇人知佢哋喺度做乜啦！對大海嘅愛，愛到咁忘我，唔怕一萬，只怕萬一，若真係有不法分子從海路來襲，佢哋一個二個卻「垂竿向綠川」，倒頗有無厘頭搞笑效果！該長官睇見咁搞法，認真唔多對路，於是通知上級，及後水警總區管理層指派重案組追查，了解事件是否涉刑事成分。要水警守我城，功夫茶覺得不如拜吓天后娘娘實際啲喎！