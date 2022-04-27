正論：千萬富翁大蒸發　貧富差距偏不減

香港是富裕社會，千萬富翁人數之多，一直在全球名列前茅，惟一場疫情改寫一切。有調查顯示，全港擁有千萬元或以上淨資產的富翁為43.4萬人，比前年大減15%，反映在疫情衝擊下，富人一樣無法獨善其身。富猶如此，窮何以堪！新政府必須致力改善貧富懸殊問題，否則社會穩定無從談起。

儘管每13港人便有一人是千萬富翁，且平均資產總值較前年的1,550萬元有輕微上升，但多達15%富人大蒸發，情況依然值得關注。事實上，疫情肆虐兩年多，多個行業被禁止或限制營業長達兩年多，別說前線員工不是被裁員就是開工不足，就算是老闆、僱主一樣苦不堪言。試想想，無人出街消費，僱主沒有收入，自然養不起這麼多夥計，裁員便不能避免；經濟持續惡化，租金不能不交，裁員下一步便是停業甚至執笠，有些人更不幸地欠下巨債，不得不申請破產。這樣的例子並不鮮見，2021年破欠基金中的「欠薪」獲批申請宗數高達2,759宗，較2020年的2,126宗上升近30%，已是明證。此情此景下，千萬富翁身家大蒸發甚至淪為負資產又何足為奇。

當然，一樣米養百樣人，貧者愈貧，富者愈富，一直是特區的主旋律，部分富翁不僅身家沒有減少，反而因為投資有道而增加，但「金字塔頂層」畢竟只佔極少數，絕大多數香港人在疫下都要捱生捱死。政府剛截止申領的一萬元失業援助金接獲逾47萬人申請，佔打工仔人數約13%，比統計處公布的百分之五失業率高出許多，足以說明本港真正的就業和經濟情況。更不堪的是，貧窮人口不斷增加，去年底公布的全港貧窮人口達到165.3萬，按年大增16.2萬人，貧窮率急升至23.6%，創2009年有紀錄以來最高。

儘管港府揚言扶貧政策介入後，貧窮人口大減至55.4萬，但誰都知道，這不過是玩弄數字遊戲，只消看看只有80呎的「上床下廁」劏房成為搶手貨、後生仔也和長者爭吃二手飯，當知貧窮情況愈演愈烈，絕非高薪厚祿的高官一味唱好便能文過飾非。

其實，香港急需活水打救，只要市面恢復正常運作，老闆有生意可做，業主有租金可收，打工仔有工可返，冰封的經濟便能即時改善，貧窮問題亦可有所紓緩。奈何皇帝不急太監急，林鄭昨日才施施然表示，將按計劃於下月底推出第二階段放寬社交距離措施，完全無意加快鬆綁。另一方面，所有高官言必稱加快公屋供應是改善貧富懸殊的最有效辦法，然而人人都是光說不練，林鄭現在處於等收工狀態，更是「話之你」。

正如本報多次指出，全港各區都有許多荒廢地皮、校舍、公務員宿舍等丟空養蚊，用來興建公屋必能大庇天下寒士，甚至可利用這些丟空設施改裝成過渡屋，加快房屋運轉，減輕劏房戶上樓無期的負擔。很可惜，現屆政府嫌貧愛富，冥頑不靈，根本聽不入耳。新一屆政府必須切切實實解決房屋和貧窮問題，千萬不要再令港人失望了。