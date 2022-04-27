香港房屋問題正反映在劏房的現象惡化。惡化的趨勢是劏房住戶增加，夾在私樓公屋之間，成為最邊緣的群體，凸顯香港房屋政策的失敗。

另外，長期居住在狹隘的劏房，對住戶產生的不只是壓迫的感覺，更易觸發家庭與個人心理健康的問題。在疫情打擊下，劏房住戶一如安老院舍，染病容易蔓延，沒法隔離防避。長期的困在劏房，足不出戶，對兒童、少年的心理壓抑嚴重，也易激化存在的家庭矛盾和困難。近日香港已出現劏房戶的家庭慘劇。

中央已督促特區政府加快解決劏房問題，林鄭政府還是不採緊急措施來應對，不少的計劃按部就班，更大多延期，規模也小，即使全部落實，亦不足以解決日益嚴重的劏房住戶的種種經濟、生活問題。

劏房問題需要即時解決，不能拖延，坊間已有不少良策，只望新政府採納。

一是把現有至少200多間殺校造成的空置校舍改裝為公屋或住房，供單身者（包括長者）和小家庭入住，且借校舍的設置與空間，建構小型社區。政府加快改裝，包括循法律改變土地用途，相信可得過萬個單位，短期內可供市場。

二是租用郵輪。現時國際旅遊低潮，郵輪公司瀕於破產，現有郵輪可供作過渡居住之用。一艘郵輪可有一、二千個房間，不需多加維修，即可入住，其餘設施也可作小型社區的各種服務，擴大居民的活動空間與人際關係。郵輪可停泊郵輪碼頭，也可用渡輪接駁，與市區緊密連接。若可動用5艘郵輪，便可有上萬個單位讓單身者和小家庭入住。相比校舍改建、改裝工程小，工期短，認真督工的話，一個月內便可使用。

若一、二萬劏房住戶可在一、兩個月至一年內轉移到這兩種過渡房，整個劏房市場會有大的緩解，也可爭取時間，趕建其他更大規模的過渡房屋與公屋，也不用尋地，新政府可迅速落實。

此外還有一法，可短期增加住房供應，不涉公帑，也不用尋地，就是立法容許數萬間現有村屋，在結構安全保證下，增建兩層。政府可限出售要補地價，一如居屋。由於村屋居民已大多不是原居民，得益者是千家萬戶，收取地價的是政府，不存在輸送利益，但一下子可以增加數萬以至更多的住房空間，可抑緩房價升勢，提供給置業者更多選擇。香港劏房問題近在眉睫，不能再因循和猶豫了！